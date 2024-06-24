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Tüyler ürperten vahşet: Baba-oğul damada kurşun yağdırdı!
Giriş Tarihi: 24.06.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
15:42
Tüyler ürperten vahşet: Baba-oğul damada kurşun yağdırdı!
Tüyler ürperten olay Tekirdağ Kapaklı'da meydana geldi. 33 yaşındaki Emrah Mengübeti, tartıştığı kayınpederi Metin Ç. (47) ve kayınbiraderi Mert Ali Ç. (17) tarafından kurşuna dizildi. Tabancalarından çıkan 7 kurşunla hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Metin Ç. ile oğlu Mert Ali Ç., adliyeye sevk edildi.