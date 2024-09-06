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Giriş Tarihi: 06.09.2024 13:34 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 13:59

TV8 YAYIN AKIŞI 6 EYLÜL 2024 CUMA | TV8 güncel yayın akışı ve güncel frekans bilgileri

TV8 yayın akışı 6 Eylül 2024 Cuma günü araştırılıyor. Günün yayın akışında yer alan programların listesi yer belli olıurken, izleyenler bugün gerçekleşecek Galler Türkiye maçı için hangi kanalda araştırması yapıyor. Maçın yayıncı kuruluşu TV8 6 Eylül yayın akışı listesi ile birlikte gündemde. İşte, TV8 güncel yayın akışı ve güncel frekans bilgileri sorgulama!

TV8 YAYIN AKIŞI 6 EYLÜL 2024 CUMA | TV8 güncel yayın akışı ve güncel frekans bilgileri

TV8 yayın akışı ve frekans bilgileri, günün önemli karşılaşması olan Milli maç öncesinde sporseverler ile paylaşılıyor. Maç için heyecanlı olan izleyiciler TV8 yayın akışı ile maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. İşte, 6 Eylül 2024 Cuma TV8 güncel yayın akışı ve güncel frekans bilgileri...

TV8 YAYIN AKIŞI 6 EYLÜL 2024 CUMA | TV8 güncel yayın akışı ve güncel frekans bilgileri

TV8 FREKANS BİLGİSİ

Uydu:

Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12356 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 7100 Ksym/s
Fec: 2/3

Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4

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TV8 YAYIN AKIŞI 6 EYLÜL 2024 CUMA | TV8 güncel yayın akışı ve güncel frekans bilgileri

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Dizi
  • 07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
  • 08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
  • 09:45 MasterChef Türkiye
  • 13:45 Gazete Magazin Yaz / Canlı
  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
  • 20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
  • 21:45 "Galler - Türkiye" Uluslar Ligi / Canlı
  • 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 02:30 Gazete Magazin Yaz
  • 04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
TV8 YAYIN AKIŞI 6 EYLÜL 2024 CUMA | TV8 güncel yayın akışı ve güncel frekans bilgileri

TV8 CANLI İZLE

Galler Türkiye maçı canlı yayın için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

TV8 YAYIN AKIŞI 6 EYLÜL 2024 CUMA | TV8 güncel yayın akışı ve güncel frekans bilgileri
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