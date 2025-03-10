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Twitter çöktü mü? 10 Mart (X) Twitter neden açılmıyor, sorun ne, düzelecek mi?
Giriş Tarihi: 10.03.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
16:53
Twitter çöktü mü? 10 Mart (X) Twitter neden açılmıyor, sorun ne, düzelecek mi?
Sosyal medya platformu "X" eski adıyla Twitter çöktü mü? araştırması gündemde. Kullanıcılar platforma erişim sorunu yaşıyor. Dünya çapında geniş kullanıcı ağına sahip olan sosyal medya uygulamalarından biri olan Twitter'a girişte sorunla karşılaşıldı. Peki, 10 Mart Twitter çöktü mü, neden açılmıyor, sorun mu var, ne zaman düzelecek?