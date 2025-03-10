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Giriş Tarihi: 10.03.2025 16:50 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 16:53

Twitter çöktü mü? 10 Mart (X) Twitter neden açılmıyor, sorun ne, düzelecek mi?

Sosyal medya platformu "X" eski adıyla Twitter çöktü mü? araştırması gündemde. Kullanıcılar platforma erişim sorunu yaşıyor. Dünya çapında geniş kullanıcı ağına sahip olan sosyal medya uygulamalarından biri olan Twitter'a girişte sorunla karşılaşıldı. Peki, 10 Mart Twitter çöktü mü, neden açılmıyor, sorun mu var, ne zaman düzelecek?

Twitter çöktü mü? 10 Mart X Twitter neden açılmıyor, sorun ne, düzelecek mi?

Twitter çöktü mü? sorusu platformun"gönderiler şu anda alınamıyor" uyarısı vermesinin üzerine en çok araştırılanlardan bir tanesi oluyor. 10 Mart bugün kullanıcılar yükleme problemiyle karşı karşıya kalıyor. Peki, Twitter çöktü mü, neden açılmıyor, sorun mu var, ne zaman düzelecek?

Twitter çöktü mü? 10 Mart X Twitter neden açılmıyor, sorun ne, düzelecek mi?

X (TWITTER) ÇÖKTÜ MÜ?
Kullanıcılar, Twitter'a girmek isterken karşılarına "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" hatası çıktığını belirtiyor.

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Twitter çöktü mü? 10 Mart X Twitter neden açılmıyor, sorun ne, düzelecek mi?

TWİTTER'DAN AÇIKLAMA HENÜZ GELMEDİ

X ekibinden henüz açıklama gelmezken, sorunun kısa süre içerisinde düzelmesi bekleniyor.

Twitter çöktü mü? 10 Mart X Twitter neden açılmıyor, sorun ne, düzelecek mi?
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Twitter çöktü mü? 10 Mart X Twitter neden açılmıyor, sorun ne, düzelecek mi?