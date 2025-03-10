Twitter çöktü mü? 10 Mart (X) Twitter neden açılmıyor, sorun ne, düzelecek mi?

Twitter çöktü mü? sorusu platformun"gönderiler şu anda alınamıyor" uyarısı vermesinin üzerine en çok araştırılanlardan bir tanesi oluyor. 10 Mart bugün kullanıcılar yükleme problemiyle karşı karşıya kalıyor. Peki, Twitter çöktü mü, neden açılmıyor, sorun mu var, ne zaman düzelecek?