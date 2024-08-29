X çöktü mü, Twitter neden açılmıyor? 29 Ağustos (X) Twitter neden yüklenmiyor, açılmıyor, ne zaman açılacak?

Twitter çöktü mü, fotoğraflar neden açılmıyor soruları kullanıcılar tarafından araştırılıyor. 29 Ağustos bugün kullanıcılar yükleme problemiyle karşılaşıyor. Uygulamaya giren adaylar için gönderiler ve medyalar açılmıyor.Peki, Twitter çöktü mü, neden açılmıyor, sorun mu var, ne zaman düzelecek?