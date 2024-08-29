Giriş Tarihi: 29.08.2024 23:47
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
23:49
X çöktü mü, Twitter neden açılmıyor? 29 Ağustos (X) Twitter neden yüklenmiyor, açılmıyor, ne zaman açılacak?
Yeni adı 'X' olan Twitter çöktü mü? araştırılıyor. Kullanıcılar uygulamaya erişim problemi yaşıyor. Dünya çapında en geniş kullanıcıya sahip olan sosyal medya uygulamalarından biri olan Twitter'da kullanıcılar yükleme sorunuyla karşılaştı. Peki, Twitter çöktü mü, neden açılmıyor, sorun mu var? 29 Ağustos (X) Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? İşte detaylar