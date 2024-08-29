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Giriş Tarihi: 29.08.2024 23:47 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 23:49

X çöktü mü, Twitter neden açılmıyor? 29 Ağustos (X) Twitter neden yüklenmiyor, açılmıyor, ne zaman açılacak?

Yeni adı 'X' olan Twitter çöktü mü? araştırılıyor. Kullanıcılar uygulamaya erişim problemi yaşıyor. Dünya çapında en geniş kullanıcıya sahip olan sosyal medya uygulamalarından biri olan Twitter'da kullanıcılar yükleme sorunuyla karşılaştı. Peki, Twitter çöktü mü, neden açılmıyor, sorun mu var? 29 Ağustos (X) Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? İşte detaylar

X çöktü mü, Twitter neden açılmıyor? 29 Ağustos X Twitter neden yüklenmiyor, açılmıyor, ne zaman açılacak?

Twitter çöktü mü, fotoğraflar neden açılmıyor soruları kullanıcılar tarafından araştırılıyor. 29 Ağustos bugün kullanıcılar yükleme problemiyle karşılaşıyor. Uygulamaya giren adaylar için gönderiler ve medyalar açılmıyor.Peki, Twitter çöktü mü, neden açılmıyor, sorun mu var, ne zaman düzelecek?

X çöktü mü, Twitter neden açılmıyor? 29 Ağustos X Twitter neden yüklenmiyor, açılmıyor, ne zaman açılacak?

Bazı kullanıcılar hiç erişim sağlayamazken, bazıları ise yükleme hatası yaşıyor.

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X çöktü mü, Twitter neden açılmıyor? 29 Ağustos X Twitter neden yüklenmiyor, açılmıyor, ne zaman açılacak?

TWİTTER'DAN AÇIKLAMA HENÜZ GELMEDİ

X ekibinden henüz açıklama gelmezken, sorunun kısa süre içerisinde düzelmesi bekleniyor.

X çöktü mü, Twitter neden açılmıyor? 29 Ağustos X Twitter neden yüklenmiyor, açılmıyor, ne zaman açılacak?

24 SAATTE 5 HATA BİLDİRİMİ!

Son 24 saatlik hata tespit raporuna göre geçtiğimiz gece 01.30 - 02.00 arasında 5 sorun bildirimi kaydedildi.

X çöktü mü, Twitter neden açılmıyor? 29 Ağustos X Twitter neden yüklenmiyor, açılmıyor, ne zaman açılacak?
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