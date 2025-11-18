Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Twitter çöktü mü, X'te sorun mu var? Cloudflare erişim problemi ile karşı karşıya!
Giriş Tarihi: 18.11.2025 15:48 Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 15:57

Sosyal medya devlerinden X (eski adıyla Twitter)'da bugün öğle saatlerinden itibaren ciddi bir erişim problemi yaşanıyor. Platforma giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, akışlarını yenileyemiyor ve ana sayfada "Gönderiler şu anda alınamıyor" uyarısıyla karşılaşıyor. Konuyla ilgili gözler Cloudflare sağlayıcısına dönmüş durumda. Peki, 18 Kasım 2025 Twitter çöktü mü, neden açılmıyor, sorun mu var?

Bugün Türkiye saati ile öğle saatlerinde başlayan erişim aksaklıkları, kısa sürede büyük bir kesintiye dönüştü. Milyonlarca kullanıcı, mobil uygulamalar ve masaüstü tarayıcılar üzerinden platforma erişimde zorluk yaşıyor. Twitter çöktü mü 18 Kasım 2025 itibarıyla en çok araştırılanlar arasında yerini aldı.

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcıların büyük bir kısmı, akışlarını yenilediklerinde veya profillere girdiklerinde "Gönderiler şu anda alınamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin" uyarısını görüyor. X çöktü bildirimleri artarken gözler Cloudflare ekranına döndü.

Küresel kesinti takip siteler verilerine göre, sorun sadece Türkiye ile sınırlı değil; Cloudflare sağlayıcısında yer alan çeşitli sitelerden kesinti raporları geliyor. Bu durum, sorunun platformun merkezi sunucularından kaynaklandığı ihtimalini güçlendiriyor.

Cloudflare erişim probleminde açıklama geldi!

X NEDEN AÇILMIYOR?

Cloudflare tarafından hata ile ilgili yapılan açıklamalar şöyle:

"Cloudflare dahili bir hizmet kesintisi yaşıyor. Bazı hizmetler zaman zaman etkilenebilir. Hizmeti geri yüklemeye odaklandık. Sorun giderildikçe güncelleme yapacağız. Yakında daha fazla güncelleme yayınlayacağız.

Hizmetlerin düzeldiğini görüyoruz, ancak düzeltme çalışmalarımızı sürdürdüğümüz için müşteriler normalden daha yüksek hata oranları görmeye devam edebilir.

Bu sorunu araştırmaya devam ediyoruz."

TWİTTER NE ZAMAN DÜZELECEK?

Sık sık hata raporu veren Twitter (X) üzerinden akış yenilemekte zorlanan kullanıcılar sorunun çözümüyle ilgili platform sağlayısından açıklama bekliyor.