Twitter çöktü mü, X'te sorun mu var? Cloudflare erişim problemi ile karşı karşıya!
Giriş Tarihi: 18.11.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 15:57
Sosyal medya devlerinden X (eski adıyla Twitter)'da bugün öğle saatlerinden itibaren ciddi bir erişim problemi yaşanıyor. Platforma giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, akışlarını yenileyemiyor ve ana sayfada "Gönderiler şu anda alınamıyor" uyarısıyla karşılaşıyor. Konuyla ilgili gözler Cloudflare sağlayıcısına dönmüş durumda. Peki, 18 Kasım 2025 Twitter çöktü mü, neden açılmıyor, sorun mu var?