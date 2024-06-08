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Giriş Tarihi: 08.06.2024 07:51 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 07:51

YKS TYT saat kaçta başlıyor ve bitiyor, sınavdan en erken ne zaman çıkılır? 2024 YKS TYT kaç soru kaç dakika olacak?

2024 YKS maratonu bugün ilk oturum olan TYT ile başlıyor. Adaylar sınav merkezlerinde, veliler ise okul bahçelerinde ter dökerken sınava ilişkin araştırmalar hız kazanıyor. İyi bir üniversiteye girme yolundaki ilk adım olan bu sınavda hangi derslerden kaç soru sorulduğu 2024 YKS TYT kaç soru kaç dakika olacak gibi sorularla inceleniyor. Peki, TYT saat kaçta başlıyor ve bitiyor, en erken ne zaman çıkılır? İşte yanıtlar.

YKS TYT saat kaçta başlıyor ve bitiyor, sınavdan en erken ne zaman çıkılır? 2024 YKS TYT kaç soru kaç dakika olacak?

3 milyonun üzerinde üniversiteli adayının aylardır hazırlandığı sınav geldi çattı. İyi bir puan ve sıralama ile hayalindeki okula yerleşmek isteyen adaylar bugün TYT sınavı için ter döküyor. Veliler ve adaylar 2024 YKS TYT kaç soru kaç dakika olacak sorusuyla sınavın kapsamını ve sınav sürelerini inceliyor. Bununla birlikte TYT saat kaçta başlıyor ve bitiyor, en erken ne zaman çıkılır soruları da gündeme geliyor. İşte konunun detayları…

YKS TYT saat kaçta başlıyor ve bitiyor, sınavdan en erken ne zaman çıkılır? 2024 YKS TYT kaç soru kaç dakika olacak?

YKS 2024 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran Cumartesi günü (bugün) saat 10.15'te başlayacak, 13:00'te tamamlanacak.

Sınavdan en erken 12:15 ile en geç 12:45 arasında çıkılabilir.

9 Haziran Pazar günü Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'te başlayacak.

Aynı gün son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te başlayacak.

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YKS TYT saat kaçta başlıyor ve bitiyor, sınavdan en erken ne zaman çıkılır? 2024 YKS TYT kaç soru kaç dakika olacak?

YKS: TYT AYT YDT OTURUMLARI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

TYT, 8 Haziran 2024 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

AYT, 9 Haziran 2024 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 9 Haziran 2024 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

YKS TYT saat kaçta başlıyor ve bitiyor, sınavdan en erken ne zaman çıkılır? 2024 YKS TYT kaç soru kaç dakika olacak?

SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAK?

TYT'de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır. TYT'de uygulanacak testler ve kapsamları, Tablo 1A'da gösterilmiştir.

AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT'de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.

YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.

YKS TYT saat kaçta başlıyor ve bitiyor, sınavdan en erken ne zaman çıkılır? 2024 YKS TYT kaç soru kaç dakika olacak?

TYT KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?
TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.

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