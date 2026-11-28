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Üç aylar başlangıcı ne zaman? 2026 - 2027 Diyanet takvimi ile Recep, Şaban ve Ramazan tarihleri
Giriş Tarihi: 28.11.2026 14:18
Güncelleme Tarihi: 28.11.2026 14:19
Üç aylar başlangıcı ne zaman? 2026 - 2027 Diyanet takvimi ile Recep, Şaban ve Ramazan tarihleri
İslam dünyasında rahmet, bereket ve mağfiret iklimi olarak karşılanan mübarek üç aylar için geri sayım başladı. Recep ayının gelişiyle başlayıp Ramazan Bayramı ile tamamlanacak bu manevi mevsimde ibadetlerini ve oruç planlarını yapmak isteyen milyonlarca Müslüman, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimindeki tarihleri araştırıyor. İşte tüm detaylar...