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Üç aylar ne zaman başlıyor? 2026-2027 Diyanet takvimi ile Recep, Şaban, Ramazan ayı tarihleri
Giriş Tarihi: 18.11.2026 13:31
Güncelleme Tarihi: 18.11.2026 14:27
Üç aylar ne zaman başlıyor? 2026-2027 Diyanet takvimi ile Recep, Şaban, Ramazan ayı tarihleri
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Hicri 1448-1449 dini günler takvimine göre mübarek üç aylar, Aralık ayında idrak edilmeye başlanacak. İslam dünyasında manevi yenilenme ve ibadet iklimi olarak kabul edilen bu mübarek dönemin başlangıcıyla birlikte Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Recep, Şaban ve on bir ayın sultanı Ramazan ayının takvimi de netlik kazandı. Peki, üç aylar ne zaman başlıyor?