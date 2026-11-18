2026-2027 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Birimi verilerine göre, Hicri 1448 yılının ilk manevi durağı olan üç aylar 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak. Bu tarih aynı zamanda üç ayların ilk halkası olan Recep ayının birinci gününe denk geliyor. Toplam üç ay sürecek olan bu manevi iklim, 8 Mart 2027 Pazartesi günü idrak edilecek arife günüyle sona erecek.