Üç aylar ne zaman başlayacak, hangi tarihe denk geliyor? Diyanet ile Recep, Şaban, Ramazan ayı tarihleri

2026-2027 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Diyanet dini günler takvimine göre üç ayların başlangıcı, kandil geceleri, Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tarihleri şöyle:
Üç Ayların Başlangıcı: 10 Aralık 2026 Perşembe
Regaip Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe gecesi
Miraç Kandili: 4 Ocak 2027 Pazartesi
Şaban Ayı Başlangıcı: 9 Ocak 2027 Cumartesi
Berat Kandili: 22 Ocak 2027 Cuma
Ramazan Ayı Başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi
Kadir Gecesi: 5 Mart 2027 Cuma
Ramazan Bayramı Arifesi: 8 Mart 2027 Pazartesi
Ramazan Bayramı 1. Gün: 9 Mart 2027 Salı
Ramazan Bayramı 2. Gün: 10 Mart 2027 Çarşamba
Ramazan Bayramı 3. Gün: 11 Mart 2027 Perşembe