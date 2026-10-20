Üç aylar ne zaman başlayacak, hangi tarihe denk geliyor? Diyanet ile Recep, Şaban, Ramazan ayı tarihleri

ÜÇ AYLAR 2026'DA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 dini günler takvimine göre üç aylar, 10 Aralık Perşembe günü başlayacak. Recep ayıyla birlikte başlayan bu manevi dönemin ilk kandili olan Regaip Kandili de aynı günün akşamında idrak edilecek. Böylece Müslümanlar için rahmet ve bereket ayları olarak görülen üç aylara girilmiş olacak.