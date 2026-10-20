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Giriş Tarihi: 20.10.2026 16:32

Üç aylar ne zaman başlayacak, hangi tarihe denk geliyor? Diyanet ile Recep, Şaban, Ramazan ayı tarihleri

2026 yılı üç aylar başlangıç tarihi, Diyanet'in dini günler takvimiyle birlikte gündeme geldi. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu dönemde Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi idrak ediliyor. Hicri takvimin Miladi takvime göre farklılık göstermesi nedeniyle her yıl değişen üç ayların başlangıç tarihi merak ediliyor.

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Üç aylar ne zaman başlayacak, hangi tarihe denk geliyor? Diyanet ile Recep, Şaban, Ramazan ayı tarihleri

2026 yılı üç aylar başlangıcı, Diyanet'in dini günler takvimiyle gündeme geldi. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu manevi dönem, aralık ayında başlayacak. Diyanet'in açıkladığı takvimde kandil geceleri, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı tarihleri de yer alıyor

Üç aylar ne zaman başlayacak, hangi tarihe denk geliyor? Diyanet ile Recep, Şaban, Ramazan ayı tarihleri

ÜÇ AYLAR 2026'DA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 dini günler takvimine göre üç aylar, 10 Aralık Perşembe günü başlayacak. Recep ayıyla birlikte başlayan bu manevi dönemin ilk kandili olan Regaip Kandili de aynı günün akşamında idrak edilecek. Böylece Müslümanlar için rahmet ve bereket ayları olarak görülen üç aylara girilmiş olacak.

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Üç aylar ne zaman başlayacak, hangi tarihe denk geliyor? Diyanet ile Recep, Şaban, Ramazan ayı tarihleri

REGAİP KANDİLİ 2026 NE ZAMAN?

Üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili, 10 Aralık 2026 Perşembe gecesi idrak edilecek. Recep ayının başlamasıyla birlikte Müslümanlar için manevi önemi büyük olan kandil geceleri de başlayacak. Regaip Kandili'nin ardından Miraç Kandili ve Berat Kandili idrak edilecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Üç aylar ne zaman başlayacak, hangi tarihe denk geliyor? Diyanet ile Recep, Şaban, Ramazan ayı tarihleri

2026-2027 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Diyanet dini günler takvimine göre üç ayların başlangıcı, kandil geceleri, Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tarihleri şöyle:

Üç Ayların Başlangıcı: 10 Aralık 2026 Perşembe

Regaip Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe gecesi

Miraç Kandili: 4 Ocak 2027 Pazartesi

Şaban Ayı Başlangıcı: 9 Ocak 2027 Cumartesi

Berat Kandili: 22 Ocak 2027 Cuma

Ramazan Ayı Başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi

Kadir Gecesi: 5 Mart 2027 Cuma

Ramazan Bayramı Arifesi: 8 Mart 2027 Pazartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün: 9 Mart 2027 Salı

Ramazan Bayramı 2. Gün: 10 Mart 2027 Çarşamba

Ramazan Bayramı 3. Gün: 11 Mart 2027 Perşembe

Üç aylar ne zaman başlayacak, hangi tarihe denk geliyor? Diyanet ile Recep, Şaban, Ramazan ayı tarihleri

RAMAZAN AYI HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

2027 yılında Ramazan ayının ilk günü 8 Şubat Pazartesi olacak. Recep ve Şaban aylarının tamamlanmasıyla başlayacak bu dönemde Müslümanlar oruç ibadetini yerine getirecek. Kadir Gecesi 5 Mart Cuma günü idrak edilirken Ramazan Bayramı 9 Mart Salı günü başlayacak.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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