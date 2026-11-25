Rayları traverslere doğrudan çivilemek veya cıvatalamak ilk anda mantıklı görünse de, sıcaklık değişimlerine bağlı olarak ray boyunca oluşan belirgin hareket nedeniyle bu yöntem verimli olmuyor. Bunun yerine raylar kelepçeler veya ankrajlarla tutturularak aşağıda sabit tutuluyor, ancak boyuna doğru genleşip büzülebilmesine alan tanınıyor.

Özetle balast; traverslerin taşıdığı yükü temele yayıyor, zemin hareketine ve ısıl genleşmeye uyum sağlıyor, yağmur ve kar suyunun süzülmesine imkan veriyor ve rayları hızla sarabilecek ot ve bitkilerin gelişimini engelliyor.