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Uçak biletlerindeki harf ve rakamlar ne ifade ediyor? Meğer her biri gizli bir kuralı gösteriyormuş
Giriş Tarihi: 25.11.2026 16:19
Uçak biletlerindeki harf ve rakamlar ne ifade ediyor? Meğer her biri gizli bir kuralı gösteriyormuş
Uçak biletinizi kontrol ederken yan yana sıralanmış harf ve rakamlardan oluşan kısa bir kodla karşılaşmış olabilirsiniz. İlk bakışta anlamsız görünen bu ifade, aslında biletinizin hangi sınıfta olduğunu ve hangi kurallara tabi tutulduğunu gösteriyor. Peki, biletlerdeki bu gizli kodlar ne anlama geliyor ve yolculara hangi bilgileri veriyor?