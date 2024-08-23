Giriş Tarihi: 23.08.2024 23:49
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
23:49
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU (e-Devlet) | MEB ücretli öğretmenlik başvuruları bitti mi, nereden başvurulur, son gün ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2024-2025 eğitim öğretim döneminde görev yapmak üzere ücretli öğretmenlik başvuruları alınıyor. Bölge bölge yapılacak olan alımlar için başvuru araştırmaları sürerken, öğretmen adayları ücretli öğretmenlik başvuruları bitti mi, nereden başvurulur, son gün ne zaman soruları yanıt arıyor. Peki, MEB ücretli öğretmenlik başvuruları bitti mi? İşte, detaylar…