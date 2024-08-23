ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU (e-Devlet) | MEB ücretli öğretmenlik başvuruları bitti mi, nereden başvurulur, son gün ne zaman?

Eylül ayına kadar sürecek olan ücretli öğretmenlik başvuruları için gözler MEB duyrularına çevrildi. Ücretli öğretmenlik başvuruları ilçelere göre farklılık gösteriyor. Temmuz- Ağustos ayında yapılan başvuru sonuçları ve yeni başvurular için araştırmalar sürüyor. Peki, MEB ücretli öğretmenlik başvuruları bitti mi, nereden başvurulur, son gün ne zaman?