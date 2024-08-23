Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 23.08.2024 23:49 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 23:49

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU (e-Devlet) | MEB ücretli öğretmenlik başvuruları bitti mi, nereden başvurulur, son gün ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2024-2025 eğitim öğretim döneminde görev yapmak üzere ücretli öğretmenlik başvuruları alınıyor. Bölge bölge yapılacak olan alımlar için başvuru araştırmaları sürerken, öğretmen adayları ücretli öğretmenlik başvuruları bitti mi, nereden başvurulur, son gün ne zaman soruları yanıt arıyor. Peki, MEB ücretli öğretmenlik başvuruları bitti mi? İşte, detaylar…

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU e-Devlet | MEB ücretli öğretmenlik başvuruları bitti mi, nereden başvurulur, son gün ne zaman?

Eylül ayına kadar sürecek olan ücretli öğretmenlik başvuruları için gözler MEB duyrularına çevrildi. Ücretli öğretmenlik başvuruları ilçelere göre farklılık gösteriyor. Temmuz- Ağustos ayında yapılan başvuru sonuçları ve yeni başvurular için araştırmalar sürüyor. Peki, MEB ücretli öğretmenlik başvuruları bitti mi, nereden başvurulur, son gün ne zaman?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU e-Devlet | MEB ücretli öğretmenlik başvuruları bitti mi, nereden başvurulur, son gün ne zaman?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU BİTTİ Mİ, SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretli öğretmenlik başvuruları eğitim yılı başında oluşacak ihtiyaçları zamankaybetmeden karşılayabilmek amacıylaTemmuz- Ağustos aylarında alınıyor. Ancak başvuruların tüm eğitim yılı boyunca alınması bekleniyor. Öte yandan başvuru tarihleri ise ilçelere göre faklılık gösteriyor. Bunun için adayların bulundukları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü başvuru tarihlerini kontrol etmesi gerekiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU e-Devlet | MEB ücretli öğretmenlik başvuruları bitti mi, nereden başvurulur, son gün ne zaman?

Başvuru sonuçları için tarih paylaşımı bulunmuyor ancak adayların değerlendirme sonuçları sms veya mail yoluyla iletilecek. Sonuçlar ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından öğrenilecek.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU e-Devlet | MEB ücretli öğretmenlik başvuruları bitti mi, nereden başvurulur, son gün ne zaman?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular online ortamda E-devlet üzerinden ve Online Ön Başvuru Formu üzerinden alınacak. Bu sebeple ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ni takip edilmesi gerekiyor.

2024 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU e-Devlet | MEB ücretli öğretmenlik başvuruları bitti mi, nereden başvurulur, son gün ne zaman?

Başvuru ardından görevlendirilmesi yapılan öğretmenlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ne teslim etmesi gereken belgeler şöyle:

- Dilekçe (Evrak tesliminde ilgili okula verilecek)

- Mezuniyet belgesi (aslı ve fotokopisi)

- Nüfus Cüzdanı (aslı ve fotokopisi)

- Varsa Formasyon belgesi (aslı ve fotokopisi)

- Sabıka Kaydı (E-Devletten alınabilir)

- Sağlık Raporu (6 Aylık)

- Bir adet fotoğraf

- Varsa diğer sertifikalar

- Varsa KPSS Sonuç Belgesi

- Askerlik Durum Belgesi

SON DAKİKA