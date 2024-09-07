ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MEB ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları görüntüleme ekranı

2024-2025 yılı için ücretli öğretmenlik sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kamuoyuna duyurulacak. Başvurular ile ilgili detaylar ise İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ne ait resmi internet sitelerden yayınlanıyor. Başvuruları olumlu sonuçlanan adaylar diploma, pedagojik formasyon sertifikası, sağlık raporu gibi evrakları görev alacakları okula belirtilen tarihlerde teslim etmek edecek. İşte, MEB ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları sorgulama ekranı haberin devamında...