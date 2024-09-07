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Giriş Tarihi: 07.09.2024 10:02 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 10:52

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MEB ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları görüntüleme ekranı

Okullarda yeni eğitim-öğretim dönemi 9 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Okulların açılması için geri sayım heyecanı başlamışken ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları hakkında araştırmalara başlandı. Binlerce aday e-devlet başvuru ekranı ile alım yapılan kadrolara başvurularını tamamladı. Adaylar dört gözle başvuru sonuçlarını öğrenip yeni görevlerine başlamayı bekliyor. Peki, 2024-2025 ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden görüntülenebilir?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MEB ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları görüntüleme ekranı

2024-2025 yılı için ücretli öğretmenlik sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kamuoyuna duyurulacak. Başvurular ile ilgili detaylar ise İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ne ait resmi internet sitelerden yayınlanıyor. Başvuruları olumlu sonuçlanan adaylar diploma, pedagojik formasyon sertifikası, sağlık raporu gibi evrakları görev alacakları okula belirtilen tarihlerde teslim etmek edecek. İşte, MEB ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları sorgulama ekranı haberin devamında...

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MEB ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları görüntüleme ekranı

2024-2025 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandığı zaman öğretmenlere bakanlık tarafından SMS yolu ile bilgilendirilecek. Öte yandan il ve ilçe müdürlükleri sayfasından sonuçlar sorgulanabilecek. Öte yandan il ve ilçe müdürlükleri sayfasından sonuçlar sorgulanabilecek.

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ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MEB ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları görüntüleme ekranı

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları yapılacak SMS bilgilendirmesi ve il ilçe müdürlüklerinin resmi web siteleri aracılığıyla sorgulanabilecek.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MEB ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları görüntüleme ekranı

BAŞVURUSU OLUMLU ADAYLARIN HAZIRLAMASI GEREKEN BELGELER

Diploma veya Mezuniyet veya Çıkış Belgesi (Aslı ve Fotokopisi)
Yurtdışı okul mezunlarından denklik belgesi (Aslı ve Fotokopisi)
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Fotokopisi (Nüfus Cüzdan Örneği)
Sabıka Kaydı (E-Devletten alınabilir)
Sağlık Raporu (Aile hekiminden alınabilir)
1 Adet Fotoğraf
KPSS Sonuç Belgesi(varsa)
Pedagojik Formasyon Belgesi/Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi
Fotokopisi, (Eğitim Fakültesi Mezunları hariç) (varsa)
Kurs/Seminer Belgesi (varsa)
Erkek adaylar için askerlikle ilişkili olmadığına dair belge
Kağızman İş Bankası Şubesine Kayıtlı iban numarası
Özel Eğitime ataması yapılan öğretmenlerin özel eğitim belgesi getirmesi gerekmektedir.
Tüm Evrakları mavi föy dosyasında teslim edilmesi gerekmektedir.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MEB ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları görüntüleme ekranı
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