ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MEB ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları görüntüleme ekranı

BAŞVURUSU OLUMLU ADAYLARIN HAZIRLAMASI GEREKEN BELGELER
Diploma veya Mezuniyet veya Çıkış Belgesi (Aslı ve Fotokopisi)
Yurtdışı okul mezunlarından denklik belgesi (Aslı ve Fotokopisi)
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Fotokopisi (Nüfus Cüzdan Örneği)
Sabıka Kaydı (E-Devletten alınabilir)
Sağlık Raporu (Aile hekiminden alınabilir)
1 Adet Fotoğraf
KPSS Sonuç Belgesi(varsa)
Pedagojik Formasyon Belgesi/Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi
Fotokopisi, (Eğitim Fakültesi Mezunları hariç) (varsa)
Kurs/Seminer Belgesi (varsa)
Erkek adaylar için askerlikle ilişkili olmadığına dair belge
Kağızman İş Bankası Şubesine Kayıtlı iban numarası
Özel Eğitime ataması yapılan öğretmenlerin özel eğitim belgesi getirmesi gerekmektedir.
Tüm Evrakları mavi föy dosyasında teslim edilmesi gerekmektedir.