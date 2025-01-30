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Haberler Yaşam UEFA Avrupa Ligi puan durumu! UEFA Avrupa Ligi 8. Hafta puan tablosunda son durum ne, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 30.01.2025 16:10 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 16:10

UEFA Avrupa Ligi puan durumu! UEFA Avrupa Ligi 8. Hafta puan tablosunda son durum ne, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada?

UEFA Avrupa Ligi'nde son hafta heyecanı bugün TSİ 23.00'da başlayacak maçlarla yaşanacak. Yeni formatta 3 Türk temsilcimizin mücadele ettiği turnuvada, ilk 8'e giren takımlar son 16 turuna, 9-24 arasında yer alan takımlar ise son 32'ye isimlerini yazdıracak. Temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki konumunu merak eden futbolseverler, 'UEFA Avrupa Ligi 8. Hafta puan tablosunda son durum ne, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada?' sorularına yanıt arıyor. İşte UEFA Avrupa Ligi puan durumu tablosu

UEFA Avrupa Ligi puan durumu! UEFA Avrupa Ligi 8. Hafta puan tablosunda son durum ne, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada?

UEFA Avrupa Ligi puan durumu tablosu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 3 Türk temsilcimiz bugün TSİ 23.00'da grup aşamasındaki son maçlarını oynayacak. Fenerbahçe ve Beşiktaş turnuvaya devam edebilmek için mutlak galibiyet istiyor. Diğer tarafta Galatasaray ise ilk 8 için mücadele ediyor. Karşılaşmaların başlamasına kısa bir süre UEFA Avrupa Ligi puan durumu tablosu futbolseverler tarafından inceleniyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi 8. Hafta puan tablosunda son durum ne, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? İşte UEFA Avrupa Ligi puan durumu…

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU (8.HAFTA)

İşte UEFA Avrupa Ligi puan durumu tablosu ve temsilcilerimizin son maçları;

UEFA Avrupa Ligi puan durumu! UEFA Avrupa Ligi 8. Hafta puan tablosunda son durum ne, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada?

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GALATASARAY KAÇINCI SIRADA BULUNUYOR?

Temsilcimiz Galatasaray, geride bıraktığı 7 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik elde etti ve 13 puan topladı. Avrupa Ligi'nde 13 puan toplayan Galatasaray son maç öncesi 9. sırada bulunuyor.

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UEFA Avrupa Ligi puan durumu! UEFA Avrupa Ligi 8. Hafta puan tablosunda son durum ne, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada?

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE FENERBAHÇE KAÇINCI SIRADA BULUNUYOR?

Temsilcimiz Fenerbahçe, geride bıraktığı 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Avrupa Ligi'nde 9 puan toplayan Fenerbahçe son maç öncesi 23. sırada bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi puan durumu! UEFA Avrupa Ligi 8. Hafta puan tablosunda son durum ne, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada?

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE BEŞİKTAŞ KAÇINCI SIRADA?

Temsilcimiz Beşiktaş, geride bıraktığı 7 maçta 3 galibiyet 4 mağlubiyet aldı. Avrupa Ligi'nde 9 puan toplayan Beşiktaş son maç öncesi 24. sırada bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi puan durumu! UEFA Avrupa Ligi 8. Hafta puan tablosunda son durum ne, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada?

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

1- LAZİO 19 PUAN

2-FRANKFURT 16 PUAN

3-ATHLETİC BİLBAO 16 PUAN

4-MANCHESTER UNİTED 15 PUAN

5-LYON 14 PUAN

6-TOTTENHAM 14 PUAN

7-ANDERLECTH 14 PUAN

8-FCSB 14 PUAN

9-GALATASARAY 13 PUAN

10-BODO-GLİMT 13 PUAN

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