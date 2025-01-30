UEFA Avrupa Ligi puan durumu! UEFA Avrupa Ligi 8. Hafta puan tablosunda son durum ne, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada?

UEFA Avrupa Ligi puan durumu tablosu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 3 Türk temsilcimiz bugün TSİ 23.00'da grup aşamasındaki son maçlarını oynayacak. Fenerbahçe ve Beşiktaş turnuvaya devam edebilmek için mutlak galibiyet istiyor. Diğer tarafta Galatasaray ise ilk 8 için mücadele ediyor. Karşılaşmaların başlamasına kısa bir süre UEFA Avrupa Ligi puan durumu tablosu futbolseverler tarafından inceleniyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi 8. Hafta puan tablosunda son durum ne, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? İşte UEFA Avrupa Ligi puan durumu…

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU (8.HAFTA)

İşte UEFA Avrupa Ligi puan durumu tablosu ve temsilcilerimizin son maçları;