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UEFA Avrupa Ligi puan durumu! UEFA Avrupa Ligi 8. Hafta puan tablosunda son durum ne, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 30.01.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
16:10
UEFA Avrupa Ligi puan durumu! UEFA Avrupa Ligi 8. Hafta puan tablosunda son durum ne, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada?
UEFA Avrupa Ligi'nde son hafta heyecanı bugün TSİ 23.00'da başlayacak maçlarla yaşanacak. Yeni formatta 3 Türk temsilcimizin mücadele ettiği turnuvada, ilk 8'e giren takımlar son 16 turuna, 9-24 arasında yer alan takımlar ise son 32'ye isimlerini yazdıracak. Temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki konumunu merak eden futbolseverler, 'UEFA Avrupa Ligi 8. Hafta puan tablosunda son durum ne, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada?' sorularına yanıt arıyor. İşte UEFA Avrupa Ligi puan durumu tablosu