UEFA KADRO BİLDİRİMİ SÜRESİ 2024: UEFA kadro bildirimi süresi 2024-2025 doldu mu, isim listesi ne zaman verilecek?

2024-2025 UEFA İSİM LİSTESİ KADRO BİLDİRİM SON TARİHİ NE ZAMAN?

UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan takımların kadrolarını en geç Türkiye saati ile 3 Eylül'ü 4 Eylül'e bağlayan gece saat 01.00'e kadar iletmeleri gerekiyor.