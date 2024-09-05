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Giriş Tarihi: 05.09.2024 10:26 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 10:29

UEFA KADRO BİLDİRİMİ SÜRESİ 2024: UEFA kadro bildirimi süresi 2024-2025 doldu mu, isim listesi ne zaman verilecek?

2024-2025 sezonu için UEFA isim listesi kadro bildirimi son tarihi belli oldu. Avrupa kupalarında mücadele eden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'in kadrolarında yer alacak oyuncuları belirlenen tarihe kadar UEFA'ya bildirmesi gerekecek. Bildirilen kadrolarda kış transfer dönemine kadar değişiklik gerçekleştirilemeyecek. Peki, UEFA kadro bildiri mi süresi doldu mu, son tarih ne zaman?

UEFA KADRO BİLDİRİMİ SÜRESİ 2024: UEFA kadro bildirimi süresi 2024-2025 doldu mu, isim listesi ne zaman verilecek?

Bu sezonda Avrupa'da mücadele edecek temsilcilerimizin kadrolarını UEFA'ya bildirmesi gerekiyor. Kadroların bildirileceği son tarih belli oldu. Avrupa Ligi'nde mücadele verecek Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile Konferans Ligi'nde oynayacak Başakşehir'in belirlenen tarihlerde isim listelerini ulaştırmaları bekleniyor. Peki, UEFA listesi ne zaman verilecek?

UEFA KADRO BİLDİRİMİ SÜRESİ 2024: UEFA kadro bildirimi süresi 2024-2025 doldu mu, isim listesi ne zaman verilecek?

2024-2025 UEFA İSİM LİSTESİ KADRO BİLDİRİM SON TARİHİ NE ZAMAN?
UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan takımların kadrolarını en geç Türkiye saati ile 3 Eylül'ü 4 Eylül'e bağlayan gece saat 01.00'e kadar iletmeleri gerekiyor.

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UEFA KADRO BİLDİRİMİ SÜRESİ 2024: UEFA kadro bildirimi süresi 2024-2025 doldu mu, isim listesi ne zaman verilecek?

Türkiye'de yaz transfer sezonu 13 Eylül'de tamamlanacak. UEFA kadro bildirimi tamamlandıktan sonra yapılan transferler Avrupa kupaları maçlarında süre alamayacak.

Oyuncular, kış transfer veya diğer bir ifadeyle ara transfer döneminde UEFA'ya yeni bildirilecek listelerde yer alabilecek.

UEFA KADRO BİLDİRİMİ SÜRESİ 2024: UEFA kadro bildirimi süresi 2024-2025 doldu mu, isim listesi ne zaman verilecek?

AVRUPA'DA OYNAYACAK TEMSİLCİLERİMİZİN TRANSFERLERİ

GALATASARAY

Victor Osimhen

İsmail Jakobs

Gabriel Sara

Elias Jelert

Michy Batshuayi

UEFA KADRO BİLDİRİMİ SÜRESİ 2024: UEFA kadro bildirimi süresi 2024-2025 doldu mu, isim listesi ne zaman verilecek?

FENERBAHÇE

Youssef En-Nesyri

Çağlar Söyüncü (bonservisi alındı)

Allan Saint Maximin

Oğuz Aydın

Sofyan Amrabat

Levent Mercan

Cenk Tosun

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