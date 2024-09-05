Giriş Tarihi: 05.09.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
10:29
UEFA KADRO BİLDİRİMİ SÜRESİ 2024: UEFA kadro bildirimi süresi 2024-2025 doldu mu, isim listesi ne zaman verilecek?
2024-2025 sezonu için UEFA isim listesi kadro bildirimi son tarihi belli oldu. Avrupa kupalarında mücadele eden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'in kadrolarında yer alacak oyuncuları belirlenen tarihe kadar UEFA'ya bildirmesi gerekecek. Bildirilen kadrolarda kış transfer dönemine kadar değişiklik gerçekleştirilemeyecek. Peki, UEFA kadro bildiri mi süresi doldu mu, son tarih ne zaman?