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Haberler Yaşam UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? Dortmund Real Madrid final maçında Arda Güler var mı?
Giriş Tarihi: 29.05.2024 12:56 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 12:56

UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? Dortmund Real Madrid final maçında Arda Güler var mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi Dortmund Real Madrid final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda gibi sorular gündemden düşmüyor. Öte yandan ülkemizde en çok merak edilen durumlardan biri de Şampiyonlar Ligi finalinde Arda Güler oynayacak mı, süre alacak mı konusu. Konuyla ilgili Carlo Ancelotti'den açıklama geldi. Taraftarlar ekran başına geçmeye hazırlanıyor. Peki; Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, şifresiz mi yayınlanacak? İşte, maça ve kadrolara dair merak edilenler...

UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? Dortmund Real Madrid final maçında Arda Güler var mı?

Borussia Dortmund ve Real Madrid arasında oynanacak Devler Ligi finali için nefesler tutuldu. Bu kez ülkemiz için ayrı bir önemi olan Şampiyonlar Ligi finalinde Arda Güler oynayacak mı sorusu gündemden düşmüyor. İki takımın da iddialı olduğu süreçte geri sayım başladı. Maçı canlı olarak takip etmek isteyen taraftarlar araştırmalara hız kazandırdı. Peki; UEFA Şampiyonlar Ligi Dortmund Real Madrid final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? Dortmund Real Madrid final maçında Arda Güler var mı?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund Real Madrid maçı 1 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

TSİ 22.00'de başlayacak Şampiyonlar Ligi final maçı İngiltere Wembley Stadında gerçekleşecek.

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UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? Dortmund Real Madrid final maçında Arda Güler var mı?

DORTMUND REAL MADRİD FİNAL MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşmanın Exxen ve TV8,5 ekranlarından yayımlanması bekleniyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? Dortmund Real Madrid final maçında Arda Güler var mı?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Borussia Dortmund Real Madrid arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Arda Güler'in süre alıp almayacağı merak konusuydu.

Ancelotti konuyla ilgili açıklamada bulundu:

UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? Dortmund Real Madrid final maçında Arda Güler var mı?

"Arda son maçlarda kabiliyetini ve özelliklerini gösterdi. Nerdeyse yüzde 100 ile oynadı. Cumartesi günkü final maçı için de faydalı olabilir. Sahip olduğumuz opsiyonlardan biri de Arda."

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