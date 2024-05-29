UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? Dortmund Real Madrid final maçında Arda Güler var mı?

Borussia Dortmund ve Real Madrid arasında oynanacak Devler Ligi finali için nefesler tutuldu. Bu kez ülkemiz için ayrı bir önemi olan Şampiyonlar Ligi finalinde Arda Güler oynayacak mı sorusu gündemden düşmüyor. İki takımın da iddialı olduğu süreçte geri sayım başladı. Maçı canlı olarak takip etmek isteyen taraftarlar araştırmalara hız kazandırdı. Peki; UEFA Şampiyonlar Ligi Dortmund Real Madrid final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?