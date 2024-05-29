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UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? Dortmund Real Madrid final maçında Arda Güler var mı?
Giriş Tarihi: 29.05.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
12:56
UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? Dortmund Real Madrid final maçında Arda Güler var mı?
UEFA Şampiyonlar Ligi Dortmund Real Madrid final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda gibi sorular gündemden düşmüyor. Öte yandan ülkemizde en çok merak edilen durumlardan biri de Şampiyonlar Ligi finalinde Arda Güler oynayacak mı, süre alacak mı konusu. Konuyla ilgili Carlo Ancelotti'den açıklama geldi. Taraftarlar ekran başına geçmeye hazırlanıyor. Peki; Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, şifresiz mi yayınlanacak? İşte, maça ve kadrolara dair merak edilenler...