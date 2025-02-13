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UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL 2025 | UEFA ülke puan sıralamasında Türkiye kaçıncı?
Giriş Tarihi: 13.02.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
12:54
UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL 2025 | UEFA ülke puan sıralamasında Türkiye kaçıncı?
Bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz play-off turunda sahaya çıkıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa arenasında mücadeleye devam ediyor. Galatasaray, AZ Alkmaar ile karşılaşırken, Fenerbahçe'nin rakibi Anderlecht olacak. Ülke futbolu açısından kritik bir akşam yaşanacak ve takımlarımız prestijli bir mücadele verecek. Peki, Avrupa Ligi'nde elde edilen galibiyet ve beraberlikler takımlara kaç puan kazandırıyor? İşte UEFA ülke sıralamasına dair detaylar…