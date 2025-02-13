UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL 2025 | UEFA ülke puan sıralamasında Türkiye kaçıncı?

AVRUPA LİGİ'NDE ALINAN GALİBİYET ÜLKE PUANINA NE KADAR KATKI SAĞLIYOR?

UEFA Avrupa Ligi'nde alınan her galibiyet ülke puanına 400 puan katkı sağlarken alınan her beraberlik ise 200 puan katkı sağlıyor.

Bu akşam 2 temsilcimiz sahadan galip ayrılırsa üç kulübümüz Avrupa Ligi yolcuğuna avantaj elde edecek. Ülke puanına ise bu durumda 800 puan eklenecek. En yakın rakibimiz Çekya ile aradaki puan farkı büyük oranda eriyecek. Türkiye puanını 43.300 yapacak. Çekya takımlarının alacağı sonuçlar puan sıralamasında eşitlememize ya da puan farkının iyice azalmasını sağlayacak.