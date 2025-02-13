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Haberler Yaşam UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL 2025 | UEFA ülke puan sıralamasında Türkiye kaçıncı?
Giriş Tarihi: 13.02.2025 12:54 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 12:54

UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL 2025 | UEFA ülke puan sıralamasında Türkiye kaçıncı?

Bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz play-off turunda sahaya çıkıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa arenasında mücadeleye devam ediyor. Galatasaray, AZ Alkmaar ile karşılaşırken, Fenerbahçe'nin rakibi Anderlecht olacak. Ülke futbolu açısından kritik bir akşam yaşanacak ve takımlarımız prestijli bir mücadele verecek. Peki, Avrupa Ligi'nde elde edilen galibiyet ve beraberlikler takımlara kaç puan kazandırıyor? İşte UEFA ülke sıralamasına dair detaylar…

UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL 2025 | UEFA ülke puan sıralamasında Türkiye kaçıncı?

UEFA ülke puanı 13 Şubat 2025 maçlarıyla gündemde. Bu akşam Avrupa'da 2 temsilcimizde sahaya çıkacak. Play-off mücadelelerinin sonuçları ülke puanına büyük katkıda bulunacak. Türkiye'nin güncel puanı ve kaçıncı sırada olduğu futbol sporseverler tarafından araştırılıyor. İşte güncel UEFA ülke puan sıralaması

UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL 2025 | UEFA ülke puan sıralamasında Türkiye kaçıncı?

UEFA ÜLKE PUAN DURUMUNDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Türkiye ülke puan sıralamasında 42.500 puanla 10.sırada yer alıyor.

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UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL 2025 | UEFA ülke puan sıralamasında Türkiye kaçıncı?

UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI SON GÜNCEL LİSTE

1- İngiltere 106.624
2- İtalya: 92. 668
3- İspanya: 87.739
4- Almanya: 82.581
5- Fransa: 69.093

UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL 2025 | UEFA ülke puan sıralamasında Türkiye kaçıncı?

6- Hollanda: 63.816
7- Portekiz: 60.766
8- Belçika: 54.350
9- Çekya 43.300
10- TÜRKİYE 42.500

UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL 2025 | UEFA ülke puan sıralamasında Türkiye kaçıncı?

AVRUPA LİGİ'NDE ALINAN GALİBİYET ÜLKE PUANINA NE KADAR KATKI SAĞLIYOR?
UEFA Avrupa Ligi'nde alınan her galibiyet ülke puanına 400 puan katkı sağlarken alınan her beraberlik ise 200 puan katkı sağlıyor.

Bu akşam 2 temsilcimiz sahadan galip ayrılırsa üç kulübümüz Avrupa Ligi yolcuğuna avantaj elde edecek. Ülke puanına ise bu durumda 800 puan eklenecek. En yakın rakibimiz Çekya ile aradaki puan farkı büyük oranda eriyecek. Türkiye puanını 43.300 yapacak. Çekya takımlarının alacağı sonuçlar puan sıralamasında eşitlememize ya da puan farkının iyice azalmasını sağlayacak.

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