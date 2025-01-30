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Haberler Yaşam UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI LİSTESİ: Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç?
Giriş Tarihi: 30.01.2025 12:54 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 12:54

UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI LİSTESİ: Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç?

Bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin 8. Hafta karşılaşmaları yayınlanacak. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek için son maçlarına çıkacak. Galatasaray'ın play-off etabına geçme hakkı varken kendini ilk 8 için zorlayacak. Beşiktaş ve Fenerbahçe ise yoluna devam etmek adına ter dökecek. Ülke puan sıralaması açısından önemli bir akşam yaşanacak. Peki Avrupa Ligi'nde alınan her galibiyet ve beraberlikte kaç puan veriliyor? İşte UEFA ülke puan sıralaması

UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI LİSTESİ: Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç?

UEFA ülke puanı 30 Ocak 2025 maçlarıyla gündemde. Bu akşam Avrupa'da 3 temsilcimizde sahaya çıkacak. Bir sonraki tura geçmek adına galip ayrılmak isteyen takımlarımızın mücadelelerinin sonuçları ülke puanına büyük katkıda bulunacak. Türkiye'nin güncel puanı ve kaçıncı sırada oduğu futbol severlerin gündeminde. İşte güncel UEFA ülke puan sıralaması

UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI LİSTESİ: Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç?

UEFA ÜLKE PUAN DURUMUNDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Türkiye ülke puan sıralamasında 41.700 puanla 10.sırada yer alıyor.

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UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI LİSTESİ: Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç?

UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI SON GÜNCEL LİSTE
1- İngiltere 103.517

2- İtalya 89.918

3- İspanya 84.703

4- Almanya 80.660

5- Fransa 67.379

6- Hollanda 61.900

7- Portekiz 59.466

8- Belçika 52.900

UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI LİSTESİ: Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç?

9- Çekya 42.650

10- TÜRKİYE 41.700

11- Yunanistan 35.250

12- Norveç 35.000

13- Avusturya 34.700

14- İskoçya 33.100

15- İsviçre 32.675

UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI LİSTESİ: Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç?

AVRUPA LİGİ'NDE ALINAN GALİBİYET ÜLKE PUANINA NE KADAR KATKI SAĞLIYOR?
UEFA Avrupa Ligi'nde alınan her galibiyet ülke puanına 400 puan katkı sağlarken alınan her beraberlik ise 200 puan katkı sağlıyor.

Bu akşam 3 temsilcimiz sahadan galip ayrılırsa üç kulübümüz Avrupa Ligi yolcuğuna devam edecek. Ülke puanına ise bu durumda 1.200 puan eklenecek. En yakın rakibimiz Çekya ile aradaki puan farkı büyük oranda eriyecek. Türkiye puanını 42.900 yapacak. Çekya takımlarının alacağı sonuçlar puan sıralamasında eşitlememize ya da puan farkının iyice azalmasını sağlayacak.

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