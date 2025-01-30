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UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI LİSTESİ: Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç?
Giriş Tarihi: 30.01.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
12:54
UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI LİSTESİ: Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç?
Bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin 8. Hafta karşılaşmaları yayınlanacak. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek için son maçlarına çıkacak. Galatasaray'ın play-off etabına geçme hakkı varken kendini ilk 8 için zorlayacak. Beşiktaş ve Fenerbahçe ise yoluna devam etmek adına ter dökecek. Ülke puan sıralaması açısından önemli bir akşam yaşanacak. Peki Avrupa Ligi'nde alınan her galibiyet ve beraberlikte kaç puan veriliyor? İşte UEFA ülke puan sıralaması