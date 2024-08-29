Giriş Tarihi: 29.08.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
13:48
UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI SON DURUM: Hangi ülke sıralamada birinci, Türkiye kaçıncı sırada?
UEFA ülke puanı sıralaması taraftarlar ve futbolseverle tarafından sürekli araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Lugano ile 3-3 berabere kaldı. Bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda rövanş mücadelesi oynanacak. Peki gerçekleşen son müsabakalar sonucunda UEFA ülkeler puan sıralaması ne durumda, kim birinci, Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?