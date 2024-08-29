Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 29.08.2024 13:48 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 13:48

UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI SON DURUM: Hangi ülke sıralamada birinci, Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA ülke puanı sıralaması taraftarlar ve futbolseverle tarafından sürekli araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Lugano ile 3-3 berabere kaldı. Bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda rövanş mücadelesi oynanacak. Peki gerçekleşen son müsabakalar sonucunda UEFA ülkeler puan sıralaması ne durumda, kim birinci, Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?

UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI SON DURUM: Hangi ülke sıralamada birinci, Türkiye kaçıncı sırada?

Geçtiğimiz sezonu 9. sırada bitiren Türkiye, bu yıl UEFA puan sıralamasında Çekya'nın gerisinde kaldı. Ülke puanı hesaplamasında, takımların topladığı puanlar, ülke adına turnuvalara katılan takım sayısına bölünüyor ve son 5 sezonluk performans baz alınarak değerlendiriliyor. Taraftarların ve futbolseverlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği UEFA ülkeler puan tablosu son hali haberin devamında...

UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI SON DURUM: Hangi ülke sıralamada birinci, Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?
Bir önceki eleme maçlarında alınan skorların ardından Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında gerilemişti. Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 35 bin 800 puanla 10. sırada yer alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI SON DURUM: Hangi ülke sıralamada birinci, Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA ÜLKE PUANLARI SIRALAMASI

1-İNGİLTERE - 89.303
2-İTALYA - 79.168
3- İSPANYA - 74.132
4-ALMANYA - 71.785
5- FRANSA - 59.093
6- HOLLANDA - 54.733
7- PORTEKİZ - 50.316
8 - BELÇİKA - 44.400
9- ÇEKYA - 38.450
10- TÜRKİYE - 35.800

UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI SON DURUM: Hangi ülke sıralamada birinci, Türkiye kaçıncı sırada?

AVRUPA LİGİ'NİN 2024-2025 SEZON SEZONU TAKVİMİ

Lig aşaması kura çekimi: 29 Ağustos 2024
1. Hafta: 25-26 Eylül 2024
2. Hafta: 3 Ekim 2024
3. Hafta: 24 Ekim 2024
4. Hafta: 7 Kasım 2024
5. Hafta: 28 Kasım 2024
6. Hafta: 12 Aralık 2024
7. Hafta: 23 Ocak 2025
8. Hafta: 30 Ocak 2025

Play-off: 13 Şubat 2025 / 20 Şubat 2025
Son 16 turu: 6 Mart 2025 / 13 Mart 2025
Çeyrek final: 10 Nisan 2025 / 17 Nisan 2025
Yarı final: 1 Mayıs 2025 / 8 Mayıs 2025
Final: 21 Mayıs 2025

UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI SON DURUM: Hangi ülke sıralamada birinci, Türkiye kaçıncı sırada?

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR TUR İÇİN SAHAYA ÇIKACAK!
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Lugano ile 3-3 berabere kaldı. Bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda rövanş müsabakası gerçekleşecek.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre deplasmanında St. Gallen ile 0-0 berabere kaldı. Papara Park'ta bu akşam Bordo mavili takım rakibini mağlup ederek tur atlamayı hedefliyor.

SON DAKİKA