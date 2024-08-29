UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI SON DURUM: Hangi ülke sıralamada birinci, Türkiye kaçıncı sırada?

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR TUR İÇİN SAHAYA ÇIKACAK!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Lugano ile 3-3 berabere kaldı. Bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda rövanş müsabakası gerçekleşecek.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre deplasmanında St. Gallen ile 0-0 berabere kaldı. Papara Park'ta bu akşam Bordo mavili takım rakibini mağlup ederek tur atlamayı hedefliyor.