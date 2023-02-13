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Giriş Tarihi: 13.02.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 09:39

UFO GÖRÜLDÜ MÜ? ABD UFO mu vurdu, hangi ülkelerde görüldü?

Son dakika UFO haberleri dün ABD ve Kanada'da yaşanan olaylardan sonra sıklıkla aratılıyor. Çin casus balonunun ABD hava sahasında görülmesinden sonra birçok ülkede UFO görülmeye başlandı. Yapılan son açıklamalarda tanımlanamayan uçan objenin ABD ordusu tarafından Alaska'da ve Michigan'da vuruldu. Yapılan son açıklamalardan sonra birçok ülkede UFO görüldü haberi ortaya çıktı. Yaşanan gelişmeler, bütün dikkatleri çekti. Peki, UFO nedir, gerçek mi? UFO hangi ülkelerde görüldü? İşte konu hakkında detaylar