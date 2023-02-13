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Haberler Yaşam UFO GÖRÜLDÜ MÜ? ABD UFO mu vurdu, hangi ülkelerde görüldü?
Giriş Tarihi: 13.02.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 09:39

UFO GÖRÜLDÜ MÜ? ABD UFO mu vurdu, hangi ülkelerde görüldü?

Son dakika UFO haberleri dün ABD ve Kanada'da yaşanan olaylardan sonra sıklıkla aratılıyor. Çin casus balonunun ABD hava sahasında görülmesinden sonra birçok ülkede UFO görülmeye başlandı. Yapılan son açıklamalarda tanımlanamayan uçan objenin ABD ordusu tarafından Alaska'da ve Michigan'da vuruldu. Yapılan son açıklamalardan sonra birçok ülkede UFO görüldü haberi ortaya çıktı. Yaşanan gelişmeler, bütün dikkatleri çekti. Peki, UFO nedir, gerçek mi? UFO hangi ülkelerde görüldü? İşte konu hakkında detaylar

UFO GÖRÜLDÜ MÜ? ABD UFO mu vurdu, hangi ülkelerde görüldü?

ABD'de UFO vurulmasından sonra bütün gözler tanımlanamayan objenin üzerindeki araştırmalara çevrildi. Son 10 günde üçüncü UFO vurulurken, ilkinin Çin casus balonu olduğu biliniyor. ABD'nin Michigan eyaletinde vurulan UFO sonrası birçok ülkede tanımlanamayan objelerin görüldüğü bildirildi.

UFO GÖRÜLDÜ MÜ? ABD UFO mu vurdu, hangi ülkelerde görüldü?

ABD MICHIGAN'DA 8 KÖŞELİ UFO VURDU

Son dakika bilgisine göre ABD güçleri Huron Gölü'nün üstünde bir UFO vurdu. Gölün 20 bin feet üzerinde uçan UFO, F-16'lar tarafından vuruldu. Pentagon, cismin vurulduğunu gece 01.50 saatlerinde doğruladı.

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UFO GÖRÜLDÜ MÜ? ABD UFO mu vurdu, hangi ülkelerde görüldü?

Yapılan açıklamada cismin potansiyel gözetleme becerilerine sahip olması sebebiyle vurulduğunu, askeri bir tehdit oluşturmadığını bildirdi. Nesne son yapılan açıklamada henüz kurtarılmamıştı. ABD vatandaşlarıyla konuya açıklık getirilmesini istiyor.

UFO GÖRÜLDÜ MÜ? ABD UFO mu vurdu, hangi ülkelerde görüldü?

ABD KANADA HAVA SAHASINDA BİR UFO DÜŞÜRDÜ

Kanada'nın Yukon bölgesinde Cumartesi günü ABD silindir bir UFO'nun vurdu. Onaylama iki ülkenin resmi sayfaları tarafından geldi. Geçtiğimiz haftalarda ABD Çin'in casus balonunu da vurmuştu.

UFO GÖRÜLDÜ MÜ? ABD UFO mu vurdu, hangi ülkelerde görüldü?

BAŞKA BİR UFO URUGUAY'DA DA GÖRÜLDÜ

Uruguay'da 10 Şubat'ta gökyüzünde bir "tanımlanamayan uçan bir nesne" görüldüğüne dair alınan ihbarlar nedeniyle harekete geçildi. Termas de Almirón'da görülen UFO sonrası bölgede araştırmalar başladı.

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