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Ufuk Öntürk Kamboçya'da öldürülmüştü: Cenaze 21 gün sonra Türkiye'ye getirildi
Giriş Tarihi: 17.03.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
16:39
Kamboçya'da kaldığı pansiyonun sahibi ve çalışanlarının çekiçli saldırısında hayatını kaybeden Ufuk Öntürk'ün (52), cenazesi Dışişleri Bakanlığı'nın devreye girmesiyle 21 gün sonra Türkiye'ye getirilerek ailesine teslim edildi. Bakanlık yetkililerine teşekkür eden Ufuk Öntürk'ün ablası Yıldız Eyiçalış (56), cinayete karışanların hak ettiği cezayı almasını istediklerini söyledi.