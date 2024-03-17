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Haberler Yaşam Ufuk Öntürk Kamboçya'da öldürülmüştü: Cenaze 21 gün sonra Türkiye'ye getirildi
Giriş Tarihi: 17.03.2024 16:39 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 16:39

Ufuk Öntürk Kamboçya'da öldürülmüştü: Cenaze 21 gün sonra Türkiye'ye getirildi

Kamboçya'da kaldığı pansiyonun sahibi ve çalışanlarının çekiçli saldırısında hayatını kaybeden Ufuk Öntürk'ün (52), cenazesi Dışişleri Bakanlığı'nın devreye girmesiyle 21 gün sonra Türkiye'ye getirilerek ailesine teslim edildi. Bakanlık yetkililerine teşekkür eden Ufuk Öntürk'ün ablası Yıldız Eyiçalış (56), cinayete karışanların hak ettiği cezayı almasını istediklerini söyledi.

Ufuk Öntürk Kamboçya’da öldürülmüştü: Cenaze 21 gün sonra Türkiye’ye getirildi

İstanbul'da yaşayan Ufuk Öntürk, 2016'da kalp krizi geçirdi. Doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen Öntürk, 2018'de dünya turuna çıktı. İlk olarak Tayland'a giden Ufuk Öntürk, daha sonra Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'ya geçti. Kamboçya'yı seven ve orada yaşamaya başlayan Öntürk ile kaldığı pansiyonun sahibi ve çalışanları arasında 25 Şubat'ta tartışma çıktı. 6 kişinin bulunduğu olayda, Öntürk başına isabet eden çekiç darbesiyle yaşamını yitirdi.

Ufuk Öntürk Kamboçya’da öldürülmüştü: Cenaze 21 gün sonra Türkiye’ye getirildi

Ertesi gün Öntürk'ün Türkiye'deki yakınlarına ölüm haberi ulaştı. Öntürk'ün cenazesinin Kamboçya'da Budist inancına göre yakılması için vekalet istendiğini öğrenen yakınları, AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'a ulaştı. İnan da durumu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a iletti.

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Ufuk Öntürk Kamboçya’da öldürülmüştü: Cenaze 21 gün sonra Türkiye’ye getirildi

Kamboçya'daki yetkililerle temasa geçilip Öntürk'ün cenazesinin Türkiye'ye getirileceği bilgisi verildi. Dışişleri Bakanlığı'nın devreye girmesiyle cenaze 21 gün sonra Türkiye'ye getirildi.

Ufuk Öntürk Kamboçya’da öldürülmüştü: Cenaze 21 gün sonra Türkiye’ye getirildi

Bugün öğle saatlerinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan alınan cenaze adli tıp morguna teslim edildi. Öntürk'ün cenazesinin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Ufuk Öntürk Kamboçya’da öldürülmüştü: Cenaze 21 gün sonra Türkiye’ye getirildi

Öntürk'ün eniştesi Deniz Keser (54), "Cenazesini, uzun uğraşlar sonucu getirebildik. Evraksal işler uzun sürdü. Önce İstanbul'a sonra da buraya aktarıldı.

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