Ulaşım desteği başvuru ekranı ve tarihleri 2023: 750 TL Öğrenci ulaşım desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimlere verilecek?

Öğrenci ulaşım desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimlere verilecek soruları yanıt aramaya devam ediyor. Yeni yıla girilmesiyle beraber öğrencilere ulaşım yardımı için düğmeye basıldı. Bakan Yanık, ailelerinden uzakta okuyan ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine ödenecek şehirler arası ulaşım desteği ile ilgili detayları açıkladı. Gidiş-dönüş biletlerini karşılamak için yılda iki defa yapılacak destek ödemesinin tutarı, başvuru tarihleri ve şartları da netleşmiş oldu. Söz konusu destek Peki, Ulaşım desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? 2023 Öğrenci ulaşım desteği ne kadar, kaç TL, kimler alabilir? İşte, 2023 Öğrenci ulaşım yardımı başvuruları son durum…