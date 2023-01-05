Ulaşım desteği başvuru ekranı ve tarihleri 2023: 750 TL Öğrenci ulaşım desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimlere verilecek?

Öğrenci ulaşım desteği başvuru ekranı ve tarihleri ile ilgili araştırmalar sürüyor. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen öğrencilere ulaşım yardımı için harekete geçildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2023 yılında ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine verilecek destek ödemesinin tutarını ve başvuru tarihlerini açıkladı. Bu gelişme sonrası binlerce öğrenci ve velisi, ''Öğrenci ulaşım desteği ne kadar oldu, kaç TL? Öğrenci ulaşım desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?'' sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Söz konusu devlet desteği ailelerinden uzakta eğitim gören öğrencilere verilecek. İşte, konu hakkında ayrıntılı bilgiler.