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Haberler Yaşam Ulaşım desteği başvuru ekranı ve tarihleri 2023: 750 TL Öğrenci ulaşım desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimlere verilecek?
Giriş Tarihi: 05.01.2023 10:13 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 10:16

Ulaşım desteği başvuru ekranı ve tarihleri 2023: 750 TL Öğrenci ulaşım desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimlere verilecek?

Öğrenci ulaşım desteği başvuru ekranı ve tarihleri ile ilgili araştırmalar sürüyor. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen öğrencilere ulaşım yardımı için harekete geçildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2023 yılında ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine verilecek destek ödemesinin tutarını ve başvuru tarihlerini açıkladı. Bu gelişme sonrası binlerce öğrenci ve velisi, ''Öğrenci ulaşım desteği ne kadar oldu, kaç TL? Öğrenci ulaşım desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?'' sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Söz konusu devlet desteği ailelerinden uzakta eğitim gören öğrencilere verilecek. İşte, konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

Ulaşım desteği başvuru ekranı ve tarihleri 2023: 750 TL Öğrenci ulaşım desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimlere verilecek?

Öğrenci ulaşım desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimlere verilecek soruları yanıt aramaya devam ediyor. Yeni yıla girilmesiyle beraber öğrencilere ulaşım yardımı için düğmeye basıldı. Bakan Yanık, ailelerinden uzakta okuyan ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine ödenecek şehirler arası ulaşım desteği ile ilgili detayları açıkladı. Gidiş-dönüş biletlerini karşılamak için yılda iki defa yapılacak destek ödemesinin tutarı, başvuru tarihleri ve şartları da netleşmiş oldu. Söz konusu destek Peki, Ulaşım desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? 2023 Öğrenci ulaşım desteği ne kadar, kaç TL, kimler alabilir? İşte, 2023 Öğrenci ulaşım yardımı başvuruları son durum…

Ulaşım desteği başvuru ekranı ve tarihleri 2023: 750 TL Öğrenci ulaşım desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimlere verilecek?

BAŞVURULAR BAŞLADI! 2023 ÖĞRENCİ ULAŞIM DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım alan ailelerin farklı ilde ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim eğitimi gören çocuklarının şehirlerarası ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik destek programının başladığını duyurdu.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, ilk defa uygulanacak destek programıyla sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin eğitim süreçlerine katkıda bulunacaklarını vurguladı.

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Ulaşım desteği başvuru ekranı ve tarihleri 2023: 750 TL Öğrenci ulaşım desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimlere verilecek?

2023 ÖĞRENCİ ULAŞIM DESTEĞİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Yaklaşık 400 bin ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencisinin yararlanacağı destek programı için 300 milyon liraya yakın bütçe ayırdıklarını belirten Yanık, şu bilgileri verdi:

"Öğrencilerimize 2023 yılı için vereceğimiz desteğin üst limit tutarı 750 lira. Bu destek programıyla öğrencilerimizin yılda 2 defa gidiş dönüş ulaşım giderleri karşılanacak. Söz konusu programla ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerimizin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek olacağız."

Ulaşım desteği başvuru ekranı ve tarihleri 2023: 750 TL Öğrenci ulaşım desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimlere verilecek?

ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Bakan Yanık, başvuruların öğrenci veya ailesi tarafından ailelerin ikametgah adresinde yer alan ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yapılması gerektiğini kaydetti.

Sosyal yardım faydalanıcısı vatandaşların ayrım gözetmeksizin desteğe ihtiyaç duydukları her an yanlarında olduklarını vurgulayan Yanık, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim hayatlarına daha rahat devam edebilmeleri için bütün tedbirleri almaya devam ediyoruz. Öğrencilerimiz bizim geleceğimizdir. Bu programımızla öğrencilerimize ve ailelerine destek olmayı ve onlara katkı sağlamayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ulaşım desteği başvuru ekranı ve tarihleri 2023: 750 TL Öğrenci ulaşım desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimlere verilecek?

MÜJDEYİ BAŞKAN ERDOĞAN VERMİŞTİ!

10 Ekim 2022 Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilere ulaşım desteği müjdesni şu sözlerle vemişti:

"Bir müjdede üniversite öğrencilerimize vermek istiyorum. Ulaşım desteği sağlayacağız.

Ailelerinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği vereceğiz. Yılda iki defa verilecek bu destek sayesinde ailelerin yanına gidip gelebilmelerini temin edeceğiz."

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