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Ülkü Hilal Çiftçi kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Ülkü Hilal Çiftçi'nin hayatı, dizileri ve filmleri
Giriş Tarihi: 31.12.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
12:15
Ülkü Hilal Çiftçi kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Ülkü Hilal Çiftçi'nin hayatı, dizileri ve filmleri
Ülkü Hilal Çiftçi kimdir sorusu O Ses Türkiye Yılbaşı özel konuklarıyla birlikte gündeme geldi. Şimdilerde İnci Taneleri dizisinde Ayça rolüne hayat veren genç oyuncunun müziğe olan ilgisi dizinin takipçileri tarafından da kontrol ediliyor. Peki; Ülkü Hilal Çiftçi kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler ve filmler neler? İşte, hayatı, kariyeri, dizileri ve filmleri...