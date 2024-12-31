Ülkü Hilal Çiftçi kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Ülkü Hilal Çiftçi’nin hayatı, dizileri ve filmleri

Ülkü Hilal Çiftçi kimdir, kaç yaşında, aslen nereli merak ediliyor. Daha önce çocuk oyuncu olarak birkaç yapımda yer alan genç oyuncunun tanınırlığı Yılmaz Erdoğan imzası taşıyan İnci Taneleri ile başladı. İşte, Ülkü Hilal Çiftçi hayatı ve biyografisi...