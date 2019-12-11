Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası'nda dikkat çeken kare

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Başkan Erdoğan'a katılımcılardan yoğun ilgi vardı. Erdoğan'ın program esnasında tahtaya imza atması dikkatlerden kaçmadı. Başkan Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirilen Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şura'sında gündeme yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Programda kendisine yoğun ilgi gösterilen Erdoğan, katılımcılar arasındaki minik çocuklarla da bizzat ilgilendi. Program esnasında bir şey dikkatlerden kaçmadı. Başkan Erdoğan'ın salonda bulunan bir tahtaya ismini yazarak imzaladığı görüldü. O anlar işte böyle kaydedildi. İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN KATILDIĞI O PROGRAMDAN ÖNE ÇIKAN KARELER...