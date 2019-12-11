Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası'nda dikkat çeken kare

6. 'nda dikkat çeken kare

Başkan , ATO Congresium'da düzenlenen 6. 'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Başkan Erdoğan'a katılımcılardan yoğun ilgi vardı. Erdoğan'ın program esnasında tahtaya imza atması dikkatlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 11.12.2019 16:58 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 17:12
Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası'nda dikkat çeken kare

Başkan Erdoğan, 'da gerçekleştirilen 6. Kadın Şura'sında gündeme yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası'nda dikkat çeken kare

Programda kendisine yoğun ilgi gösterilen Erdoğan, katılımcılar arasındaki minik çocuklarla da bizzat ilgilendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası'nda dikkat çeken kare

Program esnasında bir şey dikkatlerden kaçmadı. Başkan Erdoğan'ın salonda bulunan bir tahtaya ismini yazarak imzaladığı görüldü.

Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası'nda dikkat çeken kare

O anlar işte böyle kaydedildi.

Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası'nda dikkat çeken kare

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN KATILDIĞI O PROGRAMDAN ÖNE ÇIKAN KARELER...

Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası'nda dikkat çeken kare
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası'nda dikkat çeken kare
BİZE ULAŞIN