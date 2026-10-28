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Giriş Tarihi: 28.10.2026 14:08

Un yok, hamur yok! Sadece 3 malzemeyle hazırlanıyor: Ton balığı, yumurta, patates

Akşam yemeği hazırlamak için uzun saatler harcamanıza gerek yok. Un veya karmaşık bir hamur kullanmadan sadece bir kutu ton balığı, bir patates ve bir yumurta ile dışı çıtır, içi yumuşacık efsanevi bir lezzet yaratabilirsiniz. Yüksek proteinli, sağlıklı ve son derece pratik bu nefis tavanın sırrı, hazırlık aşamasındaki ufak bir detayda gizli. İşte o kolay tarif...

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HİLAL AYTAÇ
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Un yok, hamur yok! Sadece 3 malzemeyle hazırlanıyor: Ton balığı, yumurta, patates

Hızlı ve pratik bir akşam yemeği hazırlamak, lezzetten veya doyuruculuktan ödün vermek anlamına gelmez. Mutfakta fazla vakit harcamak istemeyenler için unsuz ve hamursuz, sadece 3 ana malzemeyle hazırlanan "çıtır ton balığı köftesi" tarifi tam da bu noktada arayışı olanlara özel.

Un yok, hamur yok! Sadece 3 malzemeyle hazırlanıyor: Ton balığı, yumurta, patates

Dışı altın sarısı ve çıtır çıtır, içi ise yumuşacık olan bu pratik lezzetin sırrı, malzemelerin nemini doğru şekilde alarak köftenin tavada dağılmasını engellemekten geçiyor.

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Un yok, hamur yok! Sadece 3 malzemeyle hazırlanıyor: Ton balığı, yumurta, patates

İHTİYACINIZ OLAN MALZEMELER

Yaklaşık 4-5 adet porsiyon (yassı köfte) çıkarmak için gereken malzemeler oldukça basit:

  • 1 kutu konserve ton balığı (yaklaşık 170 gram)
  • 1 adet büyük boy patates (yaklaşık 250 gram)
  • 1 adet yumurta
  • Tuz ve karabiber
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ (pişirmek için)
  • İsteğe bağlı: Maydanoz, sarımsak tozu veya toz kırmızı biber.
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Un yok, hamur yok! Sadece 3 malzemeyle hazırlanıyor: Ton balığı, yumurta, patates

ADIM ADIM ÇITIR TON BALIĞI KÖFTESİ TARİFİ

Patatesi Haşlayın: Patatesi soyup küçük küpler halinde doğrayın ve tamamen yumuşayana kadar haşlayın.

Nemi Yok Edin (Altın Kural): Haşlanan patatesin suyunu iyice süzün ve patatesleri boş sıcak tencereye geri koyarak kalan fazla nemin buharlaşmasını sağlayın. Bu adım, köftelerin dağılmaması için kritiktir.

Püre Haline Getirin: Patatesleri bir çatalla ezip püre haline getirin ve hafifçe soğumaya bırakın.

Un yok, hamur yok! Sadece 3 malzemeyle hazırlanıyor: Ton balığı, yumurta, patates

Ton Balığını Süzün: Ton balığının suyunu veya yağını tamamen süzün. İçinde hiç sıvı kalmaması için balığa hafifçe bastırıp kurutun.

Malzemeleri Birleştirin: Püre patatesi, kuru ton balığını ve yumurtayı bir kapta yoğurun. İçine tuz, karabiber ve isteğe bağlı baharatlarınızı ekleyin.

Şekil Verin ve Dinlendirin: Karışımdan yaklaşık 1,5 santimetre kalınlığında 4-5 adet yassı köfte yapın. Eğer harcınız çok yumuşaksa, şeklini koruması için tavaya atmadan önce 20-30 dakika buzdolabında dinlendirin.

Un yok, hamur yok! Sadece 3 malzemeyle hazırlanıyor: Ton balığı, yumurta, patates

Tavada Kızartın: Yanmaz yapışmaz bir tavaya biraz sıvı yağ ekleyip orta ateşte ısıtın. Köfteleri tavaya alın ve altın sarısı bir kabuk oluşması için yaklaşık 4 dakika hiç dokunmadan kızartın. Ardından geniş bir spatulayla dikkatlice ters çevirip diğer yüzünü de kızartın.

Un yok, hamur yok! Sadece 3 malzemeyle hazırlanıyor: Ton balığı, yumurta, patates

PROTEİN DEPOSU VE DÜŞÜK KALORİLİ

Konserve ton balığı (özellikle kendi suyunda olanlar), hafif ve doyurucu bir akşam yemeği için mükemmel bir protein kaynağıdır. Süzülmüş 100 gram ton balığı yaklaşık 96 kalori ve 22,9 gram protein içerirken, yağ oranı sadece 0,4 gram civarındadır.

Un yok, hamur yok! Sadece 3 malzemeyle hazırlanıyor: Ton balığı, yumurta, patates

Servis Önerisi: Bu çıtır köftelerin yanına ferahlatıcı hafif bir sos çok yakışacaktır. Süzme yoğurt, biraz limon suyu, rendelenmiş limon kabuğu, tuz ve karabiberi karıştırarak hazırlayacağınız pratik bir limonlu yoğurt sosu, ton balığının lezzetini mükemmel bir şekilde dengeler.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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