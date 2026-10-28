Un yok, hamur yok! Sadece 3 malzemeyle hazırlanıyor: Ton balığı, yumurta, patates

Ton Balığını Süzün: Ton balığının suyunu veya yağını tamamen süzün. İçinde hiç sıvı kalmaması için balığa hafifçe bastırıp kurutun.

Malzemeleri Birleştirin: Püre patatesi, kuru ton balığını ve yumurtayı bir kapta yoğurun. İçine tuz, karabiber ve isteğe bağlı baharatlarınızı ekleyin.

Şekil Verin ve Dinlendirin: Karışımdan yaklaşık 1,5 santimetre kalınlığında 4-5 adet yassı köfte yapın. Eğer harcınız çok yumuşaksa, şeklini koruması için tavaya atmadan önce 20-30 dakika buzdolabında dinlendirin.