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Un yok, hamur yok! Sadece 3 malzemeyle hazırlanıyor: Ton balığı, yumurta, patates
Giriş Tarihi: 28.10.2026 14:08
Un yok, hamur yok! Sadece 3 malzemeyle hazırlanıyor: Ton balığı, yumurta, patates
Akşam yemeği hazırlamak için uzun saatler harcamanıza gerek yok. Un veya karmaşık bir hamur kullanmadan sadece bir kutu ton balığı, bir patates ve bir yumurta ile dışı çıtır, içi yumuşacık efsanevi bir lezzet yaratabilirsiniz. Yüksek proteinli, sağlıklı ve son derece pratik bu nefis tavanın sırrı, hazırlık aşamasındaki ufak bir detayda gizli. İşte o kolay tarif...