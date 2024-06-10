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Uncharted: Kayıp Miras filmi konusu ve oyuncuları sorgulanıyor: Bu akşam TV'de! Uncharted: Kayıp Miras filmi oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 10.06.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
15:23
Uncharted: Kayıp Miras filmi konusu ve oyuncuları sorgulanıyor: Bu akşam TV'de! Uncharted: Kayıp Miras filmi oyuncuları kimler?
Uncharted: Kayıp Miras bu akşam ATV'de olması sebebiyle gündemde. Başrollerinde Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderasgibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Ruben Fleischer oturuyor. 2022 yılında vizyona giren yabancı yapım izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak. Aksiyon macera türündeki Uncharted Kayıp Miras filmi oyuncuları, konusu, araştırılıyor. Peki, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi? İşte, Uncharted Kayıp Miras filmi hakkında merak edilenler…