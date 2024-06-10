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Haberler Yaşam Uncharted: Kayıp Miras filmi konusu ve oyuncuları sorgulanıyor: Bu akşam TV'de! Uncharted: Kayıp Miras filmi oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 10.06.2024 15:23 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 15:23

Uncharted: Kayıp Miras filmi konusu ve oyuncuları sorgulanıyor: Bu akşam TV'de! Uncharted: Kayıp Miras filmi oyuncuları kimler?

Uncharted: Kayıp Miras bu akşam ATV'de olması sebebiyle gündemde. Başrollerinde Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderasgibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Ruben Fleischer oturuyor. 2022 yılında vizyona giren yabancı yapım izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak. Aksiyon macera türündeki Uncharted Kayıp Miras filmi oyuncuları, konusu, araştırılıyor. Peki, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi? İşte, Uncharted Kayıp Miras filmi hakkında merak edilenler…

Uncharted: Kayıp Miras filmi konusu ve oyuncuları sorgulanıyor: Bu akşam TV’de! Uncharted: Kayıp Miras filmi oyuncuları kimler?

Bu aksam ATV'de yayınlanacak olan Uncharted Kayıp Miras filmi oyuncuları ve konusuyla araştırılıyor. Kadrosunda birçok ünlü ismi buluşturan aksiyon türündeki film için araştırmalar başladı. Yönetmenliğini Ruben Fleischer üstlendiği film bu akşam TV'de yayınlanacak. Peki, filmi Uncharted Kayıp Miras nerede çekildi, konusu ne? İşte, tüm merak edilenler…

Uncharted: Kayıp Miras filmi konusu ve oyuncuları sorgulanıyor: Bu akşam TV’de! Uncharted: Kayıp Miras filmi oyuncuları kimler?
UNCHARTED: KAYIP MİRAS FİLMİNİN KONUSU
Nathan Drake (Tom Holland), deneyimli hazine avcısı Victor "Sully" Sullivan (Mark Wahlberg) tarafından Ferdinand Magellan'ın biriktirdiği ve 500 yıl önce Moncada Hanedanı tarafından kaybedilen bir serveti geri almak için işe alınır. İkili için bir soygun işi olarak başlayan şey, kendisinin ve ailesinin haklı varisler olduğuna inanan acımasız Santiago Moncada'nın (Antonio Banderas) ile bir yarışa dönüşür. Nate ve Sully ipuçlarını deşifre edebilir ve dünyanın en eski gizemlerinden birini çözebilirse, 5 milyar dolarlık hazineyi ve hatta belki Nate'in uzun süredir kayıp olan kardeşini bulabilirler...ama ancak birlikte çalışmayı öğrenebilirlerse.
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Uncharted: Kayıp Miras filmi konusu ve oyuncuları sorgulanıyor: Bu akşam TV’de! Uncharted: Kayıp Miras filmi oyuncuları kimler?
UNCHARTED: KAYIP MİRAS FİLMİ OYUNCULARI
Tom Holland
Mark Wahlberg
Antonio Banderas
Sophia Taylor Ali
Tati Gabrielle
Uncharted: Kayıp Miras filmi konusu ve oyuncuları sorgulanıyor: Bu akşam TV’de! Uncharted: Kayıp Miras filmi oyuncuları kimler?
UNCHARTED: KAYIP MİRAS NEREDE ÇEKİLDİ?
Uncharted: Kayıp Miras filmi Hindistan, İspanya ve Malezya'da çekildi. Filmin sahnelerinin çoğu Valencia'da kurulan stüdyoda çekildi.
Uncharted: Kayıp Miras filmi konusu ve oyuncuları sorgulanıyor: Bu akşam TV’de! Uncharted: Kayıp Miras filmi oyuncuları kimler?
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