Uncharted: Kayıp Miras filmi konusu ve oyuncuları sorgulanıyor: Bu akşam TV’de! Uncharted: Kayıp Miras filmi oyuncuları kimler?

UNCHARTED: KAYIP MİRAS FİLMİNİN KONUSU

Nathan Drake (Tom Holland), deneyimli hazine avcısı Victor "Sully" Sullivan (Mark Wahlberg) tarafından Ferdinand Magellan'ın biriktirdiği ve 500 yıl önce Moncada Hanedanı tarafından kaybedilen bir serveti geri almak için işe alınır. İkili için bir soygun işi olarak başlayan şey, kendisinin ve ailesinin haklı varisler olduğuna inanan acımasız Santiago Moncada'nın (Antonio Banderas) ile bir yarışa dönüşür. Nate ve Sully ipuçlarını deşifre edebilir ve dünyanın en eski gizemlerinden birini çözebilirse, 5 milyar dolarlık hazineyi ve hatta belki Nate'in uzun süredir kayıp olan kardeşini bulabilirler...ama ancak birlikte çalışmayı öğrenebilirlerse.