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Giriş Tarihi: 19.08.2024 06:09 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 06:09

Üniversite E-Kayıt sayfası | Üniversite kayıtları ne zaman, e-kayıt nasıl yapılır? 2024-2025 üniversite kayıtları için gereken evraklar

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS tercih sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. 987 bin 388 adayın tercih hakkı kazanmasıyla üniversite kayıt dönemi de 19 Ağustos 2024 bugün başladı. Adaylar, e-kayıtlarını https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden gerçekleştirecek. Peki, Üniversite kayıtları kaç gün sürecek, e-kayıt nasıl yapılır? İşte, 2024-2025 üniversite kayıtları için gereken evraklar!

Üniversite E-Kayıt sayfası | Üniversite kayıtları ne zaman, e-kayıt nasıl yapılır? 2024-2025 üniversite kayıtları için gereken evraklar

Yükseköğretim Kurumları Sınav sonucunun açıklanmasıyla birlikte, Üniversitelerin elektronik ve bire bir kayıt dönemi bugün başlıyor. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme süreci de başlayacak. Öğrenciler kayıtlarını elektronik ortamda e-Devlet üzerinden veya kuruma giderek gerçekleştirebiliyor. Peki, üniversite e-kayıt nasıl yapılır? 2024-2025 üniversite kayıtları için gereken evraklar...

Üniversite E-Kayıt sayfası | Üniversite kayıtları ne zaman, e-kayıt nasıl yapılır? 2024-2025 üniversite kayıtları için gereken evraklar

ÜNİVERSİTE KAYITLARI BAŞLADI MI, E-KAYIT NASIL YAPILIR

Bu yıl 8-9 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın yerleştirme sonuçları geçtiğimiz Salı günü açıklandı. Tercihleri sonucunda bir programa kaydolmaya hak kazanan 987 bin 388 aday için sırada kayıt süreci var.

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Üniversite E-Kayıt sayfası | Üniversite kayıtları ne zaman, e-kayıt nasıl yapılır? 2024-2025 üniversite kayıtları için gereken evraklar

ÜNİVERSİTE E-KAYIT

Üniversite kayıtları 19-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Aynı gün başlayacak elektronik kayıtlar ise 21 Ağustos'ta sona erecek. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar hesaplanarak, ek yerleştirme takvimi açıklanacak..

Üniversite E-Kayıt sayfası | Üniversite kayıtları ne zaman, e-kayıt nasıl yapılır? 2024-2025 üniversite kayıtları için gereken evraklar

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir.

Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.

Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.

Üniversite E-Kayıt sayfası | Üniversite kayıtları ne zaman, e-kayıt nasıl yapılır? 2024-2025 üniversite kayıtları için gereken evraklar

Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecektir. Sağlık raporu vb. istenen programlara yerleşen öğrencilerin açıklanan tarihler arasında istenen belgeler ile birlikte ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmaları gerekmektedir.

Kayıt işlemini elektronik ortamda yapan öğrenciler elektronik kayıt ekranında veya üniversitenin web sitesinde duyurduğu tarihlerde ders kaydına gelecekler ve duyuruda belirtilen belgeleri sunmaları ve diğer şartları sağlamaları durumunda ders kaydı yapabileceklerdir.

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