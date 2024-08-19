Giriş Tarihi: 19.08.2024 06:09
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
06:09
Üniversite E-Kayıt sayfası | Üniversite kayıtları ne zaman, e-kayıt nasıl yapılır? 2024-2025 üniversite kayıtları için gereken evraklar
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS tercih sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. 987 bin 388 adayın tercih hakkı kazanmasıyla üniversite kayıt dönemi de 19 Ağustos 2024 bugün başladı. Adaylar, e-kayıtlarını https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden gerçekleştirecek. Peki, Üniversite kayıtları kaç gün sürecek, e-kayıt nasıl yapılır? İşte, 2024-2025 üniversite kayıtları için gereken evraklar!