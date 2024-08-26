Giriş Tarihi: 26.08.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
10:09
Üniversite mazeret kayıtları takvimi | 2024 mazeret kayıtları ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılır?
2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına bağlı genel yerleştirme ve kayıt işlemleri 23 Ağustos tarihinde tamamlandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere kayıt işlemlerini gerçekleştiremeyen adaylara mazeret kayıt hakkı tanıdı. Binlerce aday gözlerini üniversitelerin mazeret kayıt takvimine çevirdi. Peki, 2024 mazeret kayıtları ne zaman başlayacak, kayıtlar nasıl ve nereden yapılır?