Üniversite mazeret kayıtları takvimi | 2024 mazeret kayıtları ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılır?

2024 YKS sonuçlarına göre adaylar 19-23 Ağustos tarihlerinde bire bir ve çevrimiçi olarak yerleşmeye hak kazandıkları bölümlere kayıt işlemlerini tamamladı. Kayıt işlemlerini kaçıranlar, unutanlar ya da herhangi bir sebepten dolayı kayıt yaptıramayan adaylara YÖK'ten gelen açıklamayla mazeret kayıt hakkı tanınacağı duyuruldu. İşte, 2024 üniversite mazeret kayıtları takvimi ve detayları haberin devamında…