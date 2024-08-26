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Giriş Tarihi: 26.08.2024 10:09 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 10:09

Üniversite mazeret kayıtları takvimi | 2024 mazeret kayıtları ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılır?

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına bağlı genel yerleştirme ve kayıt işlemleri 23 Ağustos tarihinde tamamlandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere kayıt işlemlerini gerçekleştiremeyen adaylara mazeret kayıt hakkı tanıdı. Binlerce aday gözlerini üniversitelerin mazeret kayıt takvimine çevirdi. Peki, 2024 mazeret kayıtları ne zaman başlayacak, kayıtlar nasıl ve nereden yapılır?

Üniversite mazeret kayıtları takvimi | 2024 mazeret kayıtları ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılır?

2024 YKS sonuçlarına göre adaylar 19-23 Ağustos tarihlerinde bire bir ve çevrimiçi olarak yerleşmeye hak kazandıkları bölümlere kayıt işlemlerini tamamladı. Kayıt işlemlerini kaçıranlar, unutanlar ya da herhangi bir sebepten dolayı kayıt yaptıramayan adaylara YÖK'ten gelen açıklamayla mazeret kayıt hakkı tanınacağı duyuruldu. İşte, 2024 üniversite mazeret kayıtları takvimi ve detayları haberin devamında…

Üniversite mazeret kayıtları takvimi | 2024 mazeret kayıtları ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılır?

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHİ UZATILDI!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanındığı duyuruldu.

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Üniversite mazeret kayıtları takvimi | 2024 mazeret kayıtları ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılır?

2024 ÜNİVERSİTE MAZERET KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre 2024 YKS kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt işlemleri 23.08.2024 tarihinde sona erecek olup mazeretli kayıt başvurularının 26 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Üniversite mazeret kayıtları takvimi | 2024 mazeret kayıtları ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılır?

2024 ÜNİVERSİTE MAZERET KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Herhangi bir nedenle kaydını yaptıramayan adaylar 26 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilecek. Kayıt işlemleri 2 Eylül Pazartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Üniversite mazeret kayıtları takvimi | 2024 mazeret kayıtları ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılır?

2024 ÜNİVERSİTE MAZERET KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Üniversite mazeret kayıtlarını e-Kayıt üzerinden yaptırmak isteyenler YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada bulunan "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak ya da e-devlet resmi web adresi üzerinden işlem yapabiliyor.

ÜNİVERSİTE MAZERET E-KAYIT EKRANI

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