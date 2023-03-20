YÖK açıklama son dakika 2023: Üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze eğitim bekleniyor! Üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan’da açılıyor mu?

Üniversiteler açılacak mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Yükseöğretim kurumları için alınan uzaktan eğitim kararı Nisan ayı itibarıyla yeniden değerlendirmeye alınacak. Başkan Özvar'ın açıklaması bu noktada oldukça kritik. Öğrencilerin yakın mercek altına aldığı YÖK açıklama üniversite son dakika gelişmelerini aktaracak. Üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan'da açılacak mı soruları yanıt arıyor. Peki, 2023 üniversiteler açılıyor mu, hangi tarihte açılır? İşte, detaylar…

SON DAKİKA | ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI, NİSAN'DA AÇILIYOR MU?

Son dakika YÖK açıklaması ile "üniversiteler ne zaman açılacak" sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle;