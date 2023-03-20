YÖK açıklama son dakika 2023: Üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze eğitim bekleniyor! Üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan’da açılıyor mu?

YÖK açıklama son dakika bekleniyor. Üniversiteler ne zaman açılacak 2023 yılı için sorgulanmaya başladı. Kahramanmaraş depremi ardından uzaktan eğitim kararı alan Yükseköğretim Kurulu duyuruları bu kez yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor sorusu ile araştırılıyor. Online yürütülen süreçte yeniden inceleme yapılacağı Başkan Erol Özvar tarafından duyurulmuştu. Öğrenciler, üniversiteler açılacak mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan'da açılacak mı, deprem bölgesinde açılır mı? İşte, üniversitelerin açılacağı tarih hakkında son durum...