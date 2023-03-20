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Haberler Yaşam YÖK açıklama son dakika 2023: Üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze eğitim bekleniyor! Üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan'da açılıyor mu?
Giriş Tarihi: 20.03.2023 08:01 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 08:01

YÖK açıklama son dakika 2023: Üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze eğitim bekleniyor! Üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan'da açılıyor mu?

YÖK açıklama son dakika bekleniyor. Üniversiteler ne zaman açılacak 2023 yılı için sorgulanmaya başladı. Kahramanmaraş depremi ardından uzaktan eğitim kararı alan Yükseköğretim Kurulu duyuruları bu kez yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor sorusu ile araştırılıyor. Online yürütülen süreçte yeniden inceleme yapılacağı Başkan Erol Özvar tarafından duyurulmuştu. Öğrenciler, üniversiteler açılacak mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan'da açılacak mı, deprem bölgesinde açılır mı? İşte, üniversitelerin açılacağı tarih hakkında son durum...

YÖK açıklama son dakika 2023: Üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze eğitim bekleniyor! Üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan’da açılıyor mu?

Üniversiteler açılacak mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Yükseöğretim kurumları için alınan uzaktan eğitim kararı Nisan ayı itibarıyla yeniden değerlendirmeye alınacak. Başkan Özvar'ın açıklaması bu noktada oldukça kritik. Öğrencilerin yakın mercek altına aldığı YÖK açıklama üniversite son dakika gelişmelerini aktaracak. Üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan'da açılacak mı soruları yanıt arıyor. Peki, 2023 üniversiteler açılıyor mu, hangi tarihte açılır? İşte, detaylar…

SON DAKİKA | ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI, NİSAN'DA AÇILIYOR MU?

Son dakika YÖK açıklaması ile "üniversiteler ne zaman açılacak" sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle;

YÖK açıklama son dakika 2023: Üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze eğitim bekleniyor! Üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan’da açılıyor mu?

Sabah Gazetesi'nden Burcu Şen'in haberine göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat vermesi halinde üniversitelerde Nisan'da yüz yüze eğitime geçilecek şekilde hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Özvar konu ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Nisan ayında yüz yüze eğitime geçilecek şekilde çalışmalarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesi halinde önümüzdeki ay üniversitelerde yüz yüze ve hibrit eğitime geçilebilir"

YÖK'ün uzaktan eğitim sürecinde hayata geçirdiği önemli uygulamalar şöyle:

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YÖK açıklama son dakika 2023: Üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze eğitim bekleniyor! Üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan’da açılıyor mu?

YÖK BAŞKANI EROL ÖZVAR'DAN AÇIKLAMA: ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından YÖK tarafından öğrencileri mağdur etmemek için pek çok adım atıldı.

Eğitim ve öğretimin etkin ve verimli sürdürülebilmesi amacıyla bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla yürütülmesi kararlaştırıldı. Ancak nisan başında durumun yeniden değerlendirileceği duyurulmuştu.

YÖK açıklama son dakika 2023: Üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze eğitim bekleniyor! Üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan’da açılıyor mu?

ÜNİVERSİTELER EŞLEŞTİRİLDİ

Asrın felaketi sonrası ilan edilen bölgesel Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamındaki illerde bulunan üniversitelere, deprem dolayısıyla karşı karşıya kaldıkları sorunların çözümünde akademik ve idari görevlendirme yapılması, bilişim desteği sağlanması için belirlenen üniversiteler ile eşleştirildi.

KAYIT DONDURMA HAKKI

Yükseköğretim programlarında kayıtlı olan tüm öğrencilere diledikleri takdirde bahar döneminde kayıt dondurma hakkı azami süreden sayılmamak üzere verildi.

YÖK açıklama son dakika 2023: Üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze eğitim bekleniyor! Üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan’da açılıyor mu?

ÖZEL ÖĞRENCİLİK TANINDI

Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet edip diğer illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan öğrencilerden uygulamalı eğitime devam edecek olanların talep etmeleri halinde diğer üniversitelerde özel öğrenci olarak eğitim alabilmesi mümkün kılındı.

ÜCRETLERDEN MUAFİYET

Ailesi veya kendisi OHAL ilan edilen illerde ikamet eden ve bir devlet yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler ile OHAL ilan edilen illerdeki devlet yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam eden öğrenciler katkı payı ve öğrenim ücreti ödemesinden muaf tutuldu.

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