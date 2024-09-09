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Giriş Tarihi: 09.09.2024 09:29 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 09:32

Üniversiteler ne zaman açılacak, hangi tarihte? 2024-2025 güz dönemi YÖK akademik takvimi…

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde yüksek öğrenim kurumlarına kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından üniversitelerin açılış tarihi ve akademik takvimi araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki ilk ve orta dereceli okullar 9 Eylül Pazartesi günü yeni döneme başlarken üniversitelerin de Eylül-Ekim aylarında açılması bekleniyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak, hangi tarihte? İşte YÖK akademik takvim

Üniversiteler ne zaman açılacak, hangi tarihte? 2024-2025 güz dönemi YÖK akademik takvimi…

Üniversite kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından güz dönemine başlayacak olan öğrenciler tarafından tarihle gündeme geldi. Özellikle ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ilk ders tarihini araştırıyor. İşte YÖK akademik takvim

Üniversiteler ne zaman açılacak, hangi tarihte? 2024-2025 güz dönemi YÖK akademik takvimi…

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversitelerde ilk dersin ne zaman işleneceği her üniversitenin akademik takvimine göre değişiklik gösteriyor. Üniversiteler resmi sayfalarından akademik takvimlerini ilan edecekler. Her okulun kendi resmi internet sitesinden tarihler sorgulanabilecek.

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Üniversiteler ne zaman açılacak, hangi tarihte? 2024-2025 güz dönemi YÖK akademik takvimi…

2024 YKS EK TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.

Adaylar, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır.

Tercih işlemleri, 6 Eylül 2024 tarihinde saat 14.30'da başlayacak, 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Üniversiteler ne zaman açılacak, hangi tarihte? 2024-2025 güz dönemi YÖK akademik takvimi…

YKS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Üniversiteler ne zaman açılacak, hangi tarihte? 2024-2025 güz dönemi YÖK akademik takvimi…

YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?
2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Ek yerleştirme kontenjanlarını, 2024-YKS merkezî yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile 2024-YKS merkezî yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlar oluşturmaktadır.

2024-YKS ek yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2024-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekmektedir.

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