Giriş Tarihi: 09.09.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
09:32
Üniversiteler ne zaman açılacak, hangi tarihte? 2024-2025 güz dönemi YÖK akademik takvimi…
Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde yüksek öğrenim kurumlarına kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından üniversitelerin açılış tarihi ve akademik takvimi araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki ilk ve orta dereceli okullar 9 Eylül Pazartesi günü yeni döneme başlarken üniversitelerin de Eylül-Ekim aylarında açılması bekleniyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak, hangi tarihte? İşte YÖK akademik takvim