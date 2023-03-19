Haberler Yaşam Üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan’da açılır mı? YÖK’ten son dakika açıklaması! Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Giriş Tarihi: 19.03.2023 10:50 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 10:50

YÖK açıklama son dakika haberleri binlerce üniversite öğrencileri tarafından yakından takip ediliyor. 11 ilde derin yaralar açan Kahramanmaraş depremi sonrası uzaktan eğitim kararı alınan üniversitelerin açılış tarihi sorgulanıyor. Konu ile ilgili olarak Üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan'da açılır mı soruları yanıt ararken Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, flaş bir açıklamada bulunarak hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Peki, Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte, YÖK son dakika açıklaması ile üniversitelerde yüz yüze eğitim son durum…