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Haberler Yaşam Üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan’da açılır mı? YÖK’ten son dakika açıklaması! Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 19.03.2023 10:50 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 10:50

Üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan’da açılır mı? YÖK’ten son dakika açıklaması! Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

YÖK açıklama son dakika haberleri binlerce üniversite öğrencileri tarafından yakından takip ediliyor. 11 ilde derin yaralar açan Kahramanmaraş depremi sonrası uzaktan eğitim kararı alınan üniversitelerin açılış tarihi sorgulanıyor. Konu ile ilgili olarak Üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan'da açılır mı soruları yanıt ararken Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, flaş bir açıklamada bulunarak hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Peki, Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte, YÖK son dakika açıklaması ile üniversitelerde yüz yüze eğitim son durum…

Üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan’da açılır mı? YÖK’ten son dakika açıklaması! Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan'da açılır mı soruları bir süredir yanıt aramaya devam ediyor. Depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi sonrası üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmişti. Nisan ayında yeniden değerlendirme yapılacağı ve hibrit seçeneğinin ele alınacağı kaydedilmişti. üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak, uzaktan eğitim ne zaman bitecek sorularının yanıtı araştırılırken Başkan Özvar'dan konu ile ilgili bir açıklama geldi. Peki, Üniversiteler açılacak mı, Nisan'da açılır mı? İşte, YÖK açıklama ile üniversiteler yüz yüze eğitim son dakika gelişmeleri…

Üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan’da açılır mı? YÖK’ten son dakika açıklaması! Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

SON DAKİKA | ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK, NİSAN'DA AÇILIYOR MU?

Son dakika YÖK açıklaması ile üniversiteler ne zaman açılacak? sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle;

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Üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan’da açılır mı? YÖK’ten son dakika açıklaması! Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

YÖK BAŞKANI EROL ÖZVAR'DAN AÇIKLAMA: ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından YÖK tarafından öğrencileri mağdur etmemek için pek çok adım atıldı.

Eğitim ve öğretimin etkin ve verimli sürdürülebilmesi amacıyla bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla yürütülmesi kararlaştırıldı. Ancak nisan başında durumun yeniden değerlendirileceği duyuruldu.

Sabah Gazetesi'nden Burcu Şen'in haberine göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat vermesi halinde üniversitelerde Nisan'da yüz yüze eğitime geçilecek şekilde hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan’da açılır mı? YÖK’ten son dakika açıklaması! Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Özvar konu ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Nisan ayında yüz yüze eğitime geçilecek şekilde çalışmalarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesi halinde önümüzdeki ay üniversitelerde yüz yüze ve hibrit eğitime geçilebilir"

YÖK'ün uzaktan eğitim sürecinde hayata geçirdiği önemli uygulamalar şöyle:

Üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan’da açılır mı? YÖK’ten son dakika açıklaması! Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

ÜNİVERSİTELER EŞLEŞTİRİLDİ

Asrın felaketi sonrası ilan edilen bölgesel Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamındaki illerde bulunan üniversitelere, deprem dolayısıyla karşı karşıya kaldıkları sorunların çözümünde akademik ve idari görevlendirme yapılması, bilişim desteği sağlanması için belirlenen üniversiteler ile eşleştirildi.

KAYIT DONDURMA HAKKI

Yükseköğretim programlarında kayıtlı olan tüm öğrencilere diledikleri takdirde bahar döneminde kayıt dondurma hakkı azami süreden sayılmamak üzere verildi.

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