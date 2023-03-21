YÖK AÇIKLAMA: Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Yüz yüze eğitim son dakika: Üniversiteler açılacak mı, Nisan’da açılıyor mu?

Üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması bekleniyor! 11 ilde yıkıcı sonuçlar bırakan Kahramanmaraş depremi ardından uzaktan eğitim kararı Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar tarafından duyuruldu. Öğrenciler, üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan'da açılıyor mu sorularına yanıt aramaya başladı. Nisan ayı itibarıyla yeni bir değerlendirme yapacaklarını aktaran Başkan Özvar'ın açıklaması ardından araştırmalar hız kazandı. Üniversiteler açılacak mı, açılır mı soruları YÖK açıklama son dakika duyurusu ile bekleniyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak 2023? İşte, açılacağı tarih hakkında son durum…