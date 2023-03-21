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Haberler Yaşam YÖK AÇIKLAMA: Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Yüz yüze eğitim son dakika: Üniversiteler açılacak mı, Nisan'da açılıyor mu?
Giriş Tarihi: 21.03.2023 10:56 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 10:56

YÖK AÇIKLAMA: Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Yüz yüze eğitim son dakika: Üniversiteler açılacak mı, Nisan'da açılıyor mu?

Üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması bekleniyor! 11 ilde yıkıcı sonuçlar bırakan Kahramanmaraş depremi ardından uzaktan eğitim kararı Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar tarafından duyuruldu. Öğrenciler, üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan'da açılıyor mu sorularına yanıt aramaya başladı. Nisan ayı itibarıyla yeni bir değerlendirme yapacaklarını aktaran Başkan Özvar'ın açıklaması ardından araştırmalar hız kazandı. Üniversiteler açılacak mı, açılır mı soruları YÖK açıklama son dakika duyurusu ile bekleniyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak 2023? İşte, açılacağı tarih hakkında son durum…

YÖK AÇIKLAMA: Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Yüz yüze eğitim son dakika: Üniversiteler açılacak mı, Nisan’da açılıyor mu?

Üniversiteler açılacak mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Deprem bölgesi ve diğer illerde alınan online eğitim kararı Nisan ayında yeniden değerlendirilecek. Başkan Erol Özvar ve YÖK son dakika açıklaması ile kararları öğrencilere duyuracak. Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor sorularına yanıt arayan öğrenciler üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan'da açılır mı araştırmaya başladı. Yükseöğretim kurumları için verilecek kararda kritik sürece girildi. Peki, 2023 üniversiteler açılıyor mu? İşte, detaylar…

YÖK AÇIKLAMA: Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Yüz yüze eğitim son dakika: Üniversiteler açılacak mı, Nisan’da açılıyor mu?

EROL ÖZVAR: HAZIRLIKLAR TAMAM!

Sabah Gazetesi'nden Burcu Şen'in haberine göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat vermesi halinde üniversitelerde Nisan'da yüz yüze eğitime geçilecek şekilde hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Özvar konu ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Nisan ayında yüz yüze eğitime geçilecek şekilde çalışmalarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesi halinde önümüzdeki ay üniversitelerde yüz yüze ve hibrit eğitime geçilebilir"

YÖK'ün uzaktan eğitim sürecinde hayata geçirdiği önemli uygulamalar şöyle:

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YÖK AÇIKLAMA: Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Yüz yüze eğitim son dakika: Üniversiteler açılacak mı, Nisan’da açılıyor mu?

YÖK AÇIKLAMA: ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından YÖK tarafından öğrencileri mağdur etmemek için pek çok adım atıldı.

Eğitim ve öğretimin etkin ve verimli sürdürülebilmesi amacıyla bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla yürütülmesi kararlaştırıldı. Ancak nisan başında durumun yeniden değerlendirileceği duyurulmuştu.

YÖK AÇIKLAMA: Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Yüz yüze eğitim son dakika: Üniversiteler açılacak mı, Nisan’da açılıyor mu?

ÜNİVERSİTELER EŞLEŞTİRİLDİ

Asrın felaketi sonrası ilan edilen bölgesel Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamındaki illerde bulunan üniversitelere, deprem dolayısıyla karşı karşıya kaldıkları sorunların çözümünde akademik ve idari görevlendirme yapılması, bilişim desteği sağlanması için belirlenen üniversiteler ile eşleştirildi.

KAYIT DONDURMA HAKKI

Yükseköğretim programlarında kayıtlı olan tüm öğrencilere diledikleri takdirde bahar döneminde kayıt dondurma hakkı azami süreden sayılmamak üzere verildi.

YÖK AÇIKLAMA: Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Yüz yüze eğitim son dakika: Üniversiteler açılacak mı, Nisan’da açılıyor mu?

ÖZEL ÖĞRENCİLİK TANINDI

Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet edip diğer illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan öğrencilerden uygulamalı eğitime devam edecek olanların talep etmeleri halinde diğer üniversitelerde özel öğrenci olarak eğitim alabilmesi mümkün kılındı.

ÜCRETLERDEN MUAFİYET

Ailesi veya kendisi OHAL ilan edilen illerde ikamet eden ve bir devlet yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler ile OHAL ilan edilen illerdeki devlet yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam eden öğrenciler katkı payı ve öğrenim ücreti ödemesinden muaf tutuldu.

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