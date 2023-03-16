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Haberler Yaşam Üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan’da açılıyor mu, yüz yüze eğitim başlayacak mı? YÖK’ten üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması!
Giriş Tarihi: 16.03.2023 16:47 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 16:47

Üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan’da açılıyor mu, yüz yüze eğitim başlayacak mı? YÖK’ten üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması!

11 ilde büyük hasara neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası afetzedeler KYK yurtlarına yerleştirilmişti. Akabinde üniversitelerde bahar dönemi için uzaktan eğitim kararı alınmıştı. Konu ile ilgili yapılan açıklamada ise yüz yüze eğitim kararının Nisan ayında değerlendirileceği belirtilmişti. Üniversitelerin açılış tarihi hakkında araştırmalarını sürdüren öğrenciler, ''Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, başlayacak mı?'' sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan'da açılacak mı? İşte, YÖK son dakika üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması!

Üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan’da açılıyor mu, yüz yüze eğitim başlayacak mı? YÖK’ten üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması!

Üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan'da açılıyor mu, yüz yüze eğitim olacak mı şeklindeki sorular yanıt aramaya devam ediyor. Depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi nedeniyle Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerde uzaktan eğitime geçildiğini duyurmuştu. Bu noktada binlerce öğrenci "Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak, uzaktan eğitim ne zaman bitecek?" sorularına yanıt ararken bir son dakika açıklaması geldi. YÖK Başkanı Erol Özvar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesi halinde üniversitelerde yüz yüze eğitimi geçileceğini söyledi. İşte, Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı…

Üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan’da açılıyor mu, yüz yüze eğitim başlayacak mı? YÖK’ten üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması!

SON DAKİKA | ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK, NİSAN'DA AÇILIYOR MU?

Son dakika YÖK açıklaması ile üniversiteler ne zaman açılacak? sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle;

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Üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan’da açılıyor mu, yüz yüze eğitim başlayacak mı? YÖK’ten üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması!

YÖK BAŞKANI EROL ÖZVAR'DAN AÇIKLAMA: ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından YÖK tarafından öğrencileri mağdur etmemek için pek çok adım atıldı.

Eğitim ve öğretimin etkin ve verimli sürdürülebilmesi amacıyla bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla yürütülmesi kararlaştırıldı. Ancak nisan başında durumun yeniden değerlendirileceği duyuruldu.

Üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan’da açılıyor mu, yüz yüze eğitim başlayacak mı? YÖK’ten üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması!

Sabah Gazetesi'nden Burcu Şen'in haberine göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat vermesi halinde üniversitelerde Nisan'da yüz yüze eğitime geçilecek şekilde hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Özvar konu ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Nisan ayında yüz yüze eğitime geçilecek şekilde çalışmalarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesi halinde önümüzdeki ay üniversitelerde yüz yüze ve hibrit eğitime geçilebilir"

YÖK'ün uzaktan eğitim sürecinde hayata geçirdiği önemli uygulamalar şöyle:

Üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan’da açılıyor mu, yüz yüze eğitim başlayacak mı? YÖK’ten üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması!

ÜNİVERSİTELER EŞLEŞTİRİLDİ

Asrın felaketi sonrası ilan edilen bölgesel Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamındaki illerde bulunan üniversitelere, deprem dolayısıyla karşı karşıya kaldıkları sorunların çözümünde akademik ve idari görevlendirme yapılması, bilişim desteği sağlanması için belirlenen üniversiteler ile eşleştirildi.

KAYIT DONDURMA HAKKI

Yükseköğretim programlarında kayıtlı olan tüm öğrencilere diledikleri takdirde bahar döneminde kayıt dondurma hakkı azami süreden sayılmamak üzere verildi.

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