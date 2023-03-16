Üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan’da açılıyor mu, yüz yüze eğitim başlayacak mı? YÖK’ten üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması!

11 ilde büyük hasara neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası afetzedeler KYK yurtlarına yerleştirilmişti. Akabinde üniversitelerde bahar dönemi için uzaktan eğitim kararı alınmıştı. Konu ile ilgili yapılan açıklamada ise yüz yüze eğitim kararının Nisan ayında değerlendirileceği belirtilmişti. Üniversitelerin açılış tarihi hakkında araştırmalarını sürdüren öğrenciler, ''Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, başlayacak mı?'' sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan'da açılacak mı? İşte, YÖK son dakika üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması!