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Giriş Tarihi: 19.02.2023 22:56 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 22:56

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? | YÖK ile üniversiteler ne zaman başlayacak, hangi tarihte devam edecek?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sonrasında üniversitelerdeki eğitime ara verilmişti. Bahar yarıyılını kapsayan dönemin başlama tarihine ilişkin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından önemli açıklamalar yapılırken, üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler detayları merak ederek, bahar yarıyılı üniversiteler ne zaman açılacak, hangi tarihte devam edecek? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte bahar yarıyılı üniversitelerin açılış tarihi ve YÖK'ün açıklamalarından detaylar.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? | YÖK ile üniversiteler ne zaman başlayacak, hangi tarihte devam edecek?

Asrın felaketi Kahramanmaraş depremi sonrasında üniversitelerdeki eğitime ara verilmişti. Bahar yarıyılı için üniversitelerin açılış tarihini merak eden öğrenciler ise bahar yarıyılı üniversiteler ne zaman açılacak, hangi tarihte devam edecek? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK, HANGİ TARİHTE DEVAM EDECEK?

Üniversitelerin açılacağı tarih ve konuya ilişkin YÖK tarafından yanıtlanan 16 sorunun yanıtı şöyle;

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? | YÖK ile üniversiteler ne zaman başlayacak, hangi tarihte devam edecek?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde bahar yarıyılı dönemine ilişkin merak edilen 16 soruya yanıt verdi.

YÖK'ten 'Yükseköğretim Kurumlarımızda 2022-2023 Bahar Yarıyılı Eğitim ve Öğretimine İlişkin Sorular ve Cevaplar' başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? | YÖK ile üniversiteler ne zaman başlayacak, hangi tarihte devam edecek?

"1- BAHAR YARIYILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cevap: 2022-2023 bahar yarıyılının, 20 Şubat 2023 tarihinden itibaren ne zaman başlayacağına yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları karar verecektir. Öğrenciler, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının duyurularını takip etmelidir.

2- 2022-2023 BAHAR YARIYILINDA EĞİTİM VE ÖĞRETİM NASIL YÜRÜTÜLECEKTİR?

Cevap: Eğitim ve öğretim uzaktan öğretim (online) yöntemi ile yürütülecektir.

3- UZAKTAN ÖĞRETİM TÜM BAHAR YARIYILINDA MI UYGULANACAK?

Cevap: Uzaktan öğretim kararı, 2023 yılı Nisan ayı başında yeniden gözden geçirilecektir. Şartlar elverişli hale gelirse YÖK kararlarıyla harmanlanmış (hibrit) öğretim usulleri de değerlendirmeye alınabilecektir.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? | YÖK ile üniversiteler ne zaman başlayacak, hangi tarihte devam edecek?

4- DERSLERİN TEORİK VE UYGULAMALI KISIMLARI YÜZ YÜZE YAPILABİLİR Mİ?

Cevap: Bilindiği üzere yükseköğretim sistemimizde bazı dersler teori ve uygulama (laboratuvar, atölye, saha ve benzeri) diye kendi içinde iki kısımdan ibarettir. Teori ve uygulamanın toplamı dersin toplam kredisini oluşturur. Bu şekildeki derslerin teorik kısmı uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacaktır. Derslere ait uygulama kısmı ise bu yılın Nisan ayından sonraya bırakılacaktır. Uzaktan öğretimin Nisan ayından sonra da devam etmesi halinde bu şekildeki uygulamalar, yükseköğretim kurumunun yetkili kurullarının alacağı karar ile yaz döneminde yapılabileceği gibi bir sonraki eğitim ve öğretim dönemine de ertelenebilecek veya uygulamalı proje çalışmalarıyla tamamlanabilecektir.

5- UYGULAMALI EĞİTİMLER HANGİ PROGRAMLARI KAPSAMAKTADIR VE BUNLAR NASIL VERİLECEKTİR?

Cevap: Uygulamalı eğitimler; tıp fakültesinin 4, 5 ve 6'ncı sınıf öğrencilerini, diş hekimliği fakültesinin 4 ve 5'inci sınıf öğrencilerini, veterinerlik fakültesinin 5'inci sınıf öğrencilerini, 7+1 programı uygulayan teknoloji ve mühendislik fakültelerinin +1 dönemdeki öğrencileri, hemşirelik, ebelik, denizcilik ve diğer tüm yükseköğretim programlarında işletmede mesleki eğitim uygulaması yapan öğrencileri, 6+2 veya 7+1 programı uygulayan spor bilimlerinin +1 veya +2 dönemdeki öğrencileri, 3+1 veya 2+1 programı uygulayan meslek yüksekokullarının +1 dönemdeki öğrencileri, meslek yüksekokullarının işletmede mesleki eğitim uygulaması yapan öğrencileri, öğretmenlik uygulaması dersinin öğrencilerini kapsamaktadır. Bu öğrenciler uygulamalı eğitimlerini yüz yüze mahallinde yapabileceklerdir. Öğrencilerimiz bu konuda ayrıntılı bilgiyi kayıtlı oldukları üniversiteden edinebilecektir.

6- MEZUN DURUMUNA GELMİŞ VE STAJI EKSİK KALMIŞ ÖĞRENCİLER STAJLARINI NASIL TAMAMLAYACAKLAR?

Cevap: Mezun duruma gelmiş ve stajı eksik kalmış olan ön lisans ve lisans programı öğrencileri, kayıtlı oldukları programın müfredatında yer alan zorunlu stajlarını ilgili iş yerlerinde yüz yüze yerine getireceklerdir.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? | YÖK ile üniversiteler ne zaman başlayacak, hangi tarihte devam edecek?

7- DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR KISIM ÜNİVERSİTELER NEDEN DİĞER ÜNİVERSİTELER İLE EŞLEŞTİRİLDİ?

Cevap: Depremden etkilenen illerdeki bir kısım üniversitelerimiz, diğer illerimizdeki üniversitelerimiz ile eşleştirilmiştir. İlgili üniversitelerin rektörleri ile de görüşülerek yapılmış olan bu eşleştirme söz konusu üniversitelerin kendi aralarında akademik ve idari görevlendirme yapabilmeleri ve bilişim alanında iş birliği yapabilmeleri için gerçekleştirilmiştir.

8- DEPREM BÖLGESİNDEKİ BAZI ÜNİVERSİTELER NEDEN EŞLEŞTİRİLMEDİ?

Cevap: Deprem bölgesindeki üniversitelerin mevcut durumu yerinde değerlendirilerek ve üniversitelerin rektörleri ile de görüşülmek suretiyle öğrencilerin eğitim ve öğretim imkanlarını güçlendirmek amacıyla eşleştirme yapıldı. Eğitim ve öğretim hizmetini yürütmesine engel bir durumu olmayan üniversitelerle ilgili herhangi bir eşleştirme yapılmadı.

9- ÖZEL ÖĞRENCİLİK NE FAYDA SAĞLAR?

Cevap: Özel öğrencilik statüsü bir öğrencinin kayıtlı olduğu üniversiteden farklı bir üniversitedeki eş değer diploma programından ders alabilmesine ve başarılı olduğu derslerin kredisini saydırabilmesine imkan verir.

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