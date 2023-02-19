ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? | YÖK ile üniversiteler ne zaman başlayacak, hangi tarihte devam edecek?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sonrasında üniversitelerdeki eğitime ara verilmişti. Bahar yarıyılını kapsayan dönemin başlama tarihine ilişkin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından önemli açıklamalar yapılırken, üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler detayları merak ederek, bahar yarıyılı üniversiteler ne zaman açılacak, hangi tarihte devam edecek? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte bahar yarıyılı üniversitelerin açılış tarihi ve YÖK'ün açıklamalarından detaylar.