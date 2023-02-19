ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? | YÖK ile üniversiteler ne zaman başlayacak, hangi tarihte devam edecek?

4- DERSLERİN TEORİK VE UYGULAMALI KISIMLARI YÜZ YÜZE YAPILABİLİR Mİ?

Cevap: Bilindiği üzere yükseköğretim sistemimizde bazı dersler teori ve uygulama (laboratuvar, atölye, saha ve benzeri) diye kendi içinde iki kısımdan ibarettir. Teori ve uygulamanın toplamı dersin toplam kredisini oluşturur. Bu şekildeki derslerin teorik kısmı uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacaktır. Derslere ait uygulama kısmı ise bu yılın Nisan ayından sonraya bırakılacaktır. Uzaktan öğretimin Nisan ayından sonra da devam etmesi halinde bu şekildeki uygulamalar, yükseköğretim kurumunun yetkili kurullarının alacağı karar ile yaz döneminde yapılabileceği gibi bir sonraki eğitim ve öğretim dönemine de ertelenebilecek veya uygulamalı proje çalışmalarıyla tamamlanabilecektir.

5- UYGULAMALI EĞİTİMLER HANGİ PROGRAMLARI KAPSAMAKTADIR VE BUNLAR NASIL VERİLECEKTİR?

Cevap: Uygulamalı eğitimler; tıp fakültesinin 4, 5 ve 6'ncı sınıf öğrencilerini, diş hekimliği fakültesinin 4 ve 5'inci sınıf öğrencilerini, veterinerlik fakültesinin 5'inci sınıf öğrencilerini, 7+1 programı uygulayan teknoloji ve mühendislik fakültelerinin +1 dönemdeki öğrencileri, hemşirelik, ebelik, denizcilik ve diğer tüm yükseköğretim programlarında işletmede mesleki eğitim uygulaması yapan öğrencileri, 6+2 veya 7+1 programı uygulayan spor bilimlerinin +1 veya +2 dönemdeki öğrencileri, 3+1 veya 2+1 programı uygulayan meslek yüksekokullarının +1 dönemdeki öğrencileri, meslek yüksekokullarının işletmede mesleki eğitim uygulaması yapan öğrencileri, öğretmenlik uygulaması dersinin öğrencilerini kapsamaktadır. Bu öğrenciler uygulamalı eğitimlerini yüz yüze mahallinde yapabileceklerdir. Öğrencilerimiz bu konuda ayrıntılı bilgiyi kayıtlı oldukları üniversiteden edinebilecektir.

6- MEZUN DURUMUNA GELMİŞ VE STAJI EKSİK KALMIŞ ÖĞRENCİLER STAJLARINI NASIL TAMAMLAYACAKLAR?

Cevap: Mezun duruma gelmiş ve stajı eksik kalmış olan ön lisans ve lisans programı öğrencileri, kayıtlı oldukları programın müfredatında yer alan zorunlu stajlarını ilgili iş yerlerinde yüz yüze yerine getireceklerdir.