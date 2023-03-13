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Haberler Yaşam ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? 2023 Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı, ne zaman? YÖK’ten yüz yüze eğitim açıklaması geldi!
Giriş Tarihi: 13.03.2023 17:03 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 17:03

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? 2023 Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı, ne zaman? YÖK’ten yüz yüze eğitim açıklaması geldi!

Kahramanmaraş depremi sonrası depremzedeler KYK yurtlarına yerleştirilirken üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemi için uzaktan eğitim kararı alınmıştı. Yüz yüze eğitim kararının ise Nisan ayında yeniden gözden geçirileceği kaydedilmişti. Bu noktada ön lisans ve lisans programlarında eğitimlerini sürdüren binlerce öğrenci, ''Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, başlayacak mı?'' sorusunu gündeme taşıdı. Konuya ilişkin Yükseköğretim Kurulu'ndan bir son dakika açıklaması geldi. Peki, üniversiteler ne zaman yüz yüze olacak, açılacak mı? İşte, YÖK'ün üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili o açıklaması!

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? YÖK Başkanı Özvar’dan üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması!

Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi sonrası afetzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi yönünde alınan karar, üniversite eğitimini şekillendirdi. Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemi uzaktan öğretim (online) şeklinde yürütüleceği kaydedilmişti. Alınan kararın Nisan ayında yeniden gözden geçirileceği ve şartların elvermesi durumunda hibrit sisteminin değerlendirmeye alınacağı bildirilmişti. Konu ile ilgili "Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak, uzaktan eğitim ne zaman bitecek?" soruları yanıt ararken YÖK'ten bir son dakika açıklaması geldi. İşte, Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı…

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? YÖK Başkanı Özvar’dan üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması!

YÖK BAŞKANI EROL ÖZVAR'DAN AÇIKLAMA: ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından YÖK tarafından öğrencileri mağdur etmemek için pek çok adım atıldı.

Eğitim ve öğretimin etkin ve verimli sürdürülebilmesi amacıyla bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla yürütülmesi kararlaştırıldı.

Ancak nisan başında durumun yeniden değerlendirileceği duyuruldu.

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Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? YÖK Başkanı Özvar’dan üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat vermesi halinde üniversitelerde Nisan'da yüz yüze eğitime geçilecek şekilde hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Özvar konu ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Nisan ayında yüz yüze eğitime geçilecek şekilde çalışmalarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesi halinde önümüzdeki ay üniversitelerde yüz yüze ve hibrit eğitime geçilebilir"

YÖK'ün uzaktan eğitim sürecinde hayata geçirdiği önemli uygulamalar şöyle:

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? YÖK Başkanı Özvar’dan üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması!

ÜNİVERSİTELER EŞLEŞTİRİLDİ

Asrın felaketi sonrası ilan edilen bölgesel Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamındaki illerde bulunan üniversitelere, deprem dolayısıyla karşı karşıya kaldıkları sorunların çözümünde akademik ve idari görevlendirme yapılması, bilişim desteği sağlanması için belirlenen üniversiteler ile eşleştirildi.

KAYIT DONDURMA HAKKI

Yükseköğretim programlarında kayıtlı olan tüm öğrencilere diledikleri takdirde bahar döneminde kayıt dondurma hakkı azami süreden sayılmamak üzere verildi.

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? YÖK Başkanı Özvar’dan üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması!

ÖZEL ÖĞRENCİLİK TANINDI

Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet edip diğer illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan öğrencilerden uygulamalı eğitime devam edecek olanların talep etmeleri halinde diğer üniversitelerde özel öğrenci olarak eğitim alabilmesi mümkün kılındı.

ÜCRETLERDEN MUAFİYET

Ailesi veya kendisi OHAL ilan edilen illerde ikamet eden ve bir devlet yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler ile OHAL ilan edilen illerdeki devlet yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam eden öğrenciler katkı payı ve öğrenim ücreti ödemesinden muaf tutuldu.

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