ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? 2023 Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı, ne zaman? YÖK’ten yüz yüze eğitim açıklaması geldi!

Kahramanmaraş depremi sonrası depremzedeler KYK yurtlarına yerleştirilirken üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemi için uzaktan eğitim kararı alınmıştı. Yüz yüze eğitim kararının ise Nisan ayında yeniden gözden geçirileceği kaydedilmişti. Bu noktada ön lisans ve lisans programlarında eğitimlerini sürdüren binlerce öğrenci, ''Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, başlayacak mı?'' sorusunu gündeme taşıdı. Konuya ilişkin Yükseköğretim Kurulu'ndan bir son dakika açıklaması geldi. Peki, üniversiteler ne zaman yüz yüze olacak, açılacak mı? İşte, YÖK'ün üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili o açıklaması!