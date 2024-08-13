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Giriş Tarihi: 13.08.2024 10:46 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 10:46

Üniversiteye kaç kişi yerleşti, kontenjanlar doldu mu? YÖK ile bu yıl üniversiteye yerleşen öğrenci sayısı

Son dakika YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Tercih sonuçları ardından ek tercihi değerlendirmeye hazırlanan adaylar kontenjanları değerlendirecek. Bu noktada Üniversiteye kaç kişi yerleşti sorusu yanıt arıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar bu yıl üniversiteye yerleşen öğrenci sayısı hakkında açıklamada bulundu. Peki; YKS 2024 ile üniversiteye kaç kişi girdi?

Üniversiteye kaç kişi yerleşti, kontenjanlar doldu mu? YÖK ile bu yıl üniversiteye yerleşen öğrenci sayısı

Üniversiteye kaç kişi yerleşti boş kontenjan değerlendireceklerin gündeminde. Ek tercih tarihlerinde lisans ve önlisans bölümlerini yeniden değerlendirecek adaylar boş kontenjan sayılarını değerlendiriyor. Konuyla ilgili gözler YÖK açıklamasında. Peki; YKS 2024'te üniversiteye kaç kişi girdi?

Üniversiteye kaç kişi yerleşti, kontenjanlar doldu mu? YÖK ile bu yıl üniversiteye yerleşen öğrenci sayısı

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!

YKS 2024 tercih sonuçları adayların erişimine açıldı. ÖSYM üzerinden kontrol edilen yerleştirme sonuçları öğreniliyor:

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Üniversiteye kaç kişi yerleşti, kontenjanlar doldu mu? YÖK ile bu yıl üniversiteye yerleşen öğrenci sayısı

ÜNİVERSİTEYE KAÇ KİŞİ YERLEŞTİ?

Ek tercihler öncesinde YÖK Başkanı Erol Özvar güncel durumu paylaştı:

Sevgili adaylarımız, 2024 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilirsiniz. Tüm gençlerimizi tebrik eder, sonuçların hayırlı olmasını dilerim.

Üniversiteye kaç kişi yerleşti, kontenjanlar doldu mu? YÖK ile bu yıl üniversiteye yerleşen öğrenci sayısı

Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanın yüzde 98,8'i, önlisans kontenjanlarının yüzde 100'ü doldu. Yeni açtığımız "Yapay Zeka" ve "Bilişim" programlarının devlet üniversitelerindeki kontenjanlarının tamamına yerleşildi, tek bir boş kontenjan bile kalmadı.

Üniversiteye kaç kişi yerleşti, kontenjanlar doldu mu? YÖK ile bu yıl üniversiteye yerleşen öğrenci sayısı

Henüz ek yerleştirme süreci başlamadan kontenjanlarımızın neredeyse tamamının dolmuş olması Türkiye'de yükseköğretime genç neslin erişebilir olduğunu gösteriyor.

Kontenjanlar konusunda geçmiş yıllara ait adayların tercih, yerleşme ve kayıt verilerinin dikkatli bir incelemesine ve özel/kamu sektör temsilcilerinin beklentilerinin ve raporlarının tahliline dayalı projeksiyonlar ürettiğimizi vurgulamalıyım.

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