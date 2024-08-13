Giriş Tarihi: 13.08.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
10:46
Üniversiteye kaç kişi yerleşti, kontenjanlar doldu mu? YÖK ile bu yıl üniversiteye yerleşen öğrenci sayısı
Son dakika YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Tercih sonuçları ardından ek tercihi değerlendirmeye hazırlanan adaylar kontenjanları değerlendirecek. Bu noktada Üniversiteye kaç kişi yerleşti sorusu yanıt arıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar bu yıl üniversiteye yerleşen öğrenci sayısı hakkında açıklamada bulundu. Peki; YKS 2024 ile üniversiteye kaç kişi girdi?