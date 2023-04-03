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Haberler Yaşam Ünlü ailede şüpheli ölüm! Bakıcı ihmali iddiası
Giriş Tarihi: 03.04.2023 08:57 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 08:59

Ünlü ailede şüpheli ölüm! Bakıcı ihmali iddiası

Alzheimer hastası 50 yıllık eşi Nebile Vardal'ı acı çekmemesi için 18 Ekim 2005 günü öldürdükten sonra intihar eden Profilo Holding eski Genel Koordinatörü İhsan Vardal'ın bu kez baldızı Güner Özakın şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Ailesi tarafından savcılığa yapılan şüpheli ölüm ihbarında evde bakıcı olarak çalışan kişinin ihmalinden dolayı annelerini kaybettiğini belirten aile bakıcının cezalandırılmasını talep etti.

ATAKAN IRMAK
Ünlü ailede şüpheli ölüm! Bakıcı ihmali iddiası

Alzheimer hastası olan 50 yıllık eşi Nebile Vardal'ı acı çekmemesi için 18 Ekim 2005 günü öldürdükten sonra intihar eden eski Profilo Holding Genel Koordinatörü İhsan Vardal'ın bu kez baldızı şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Olay 19 Ağustos 2022 tarihinde meydana geldi. 80 yaşındaki Güner Özakın yaşlılığın etkisiyle bir takım sağlık problemleri yaşıyordu. Aile Özakın'ın evde rahatça bakılması için bakıcı olarak Güllü P.'yi tuttu.

Ünlü ailede şüpheli ölüm! Bakıcı ihmali iddiası

EVDE BACAKLARI ŞİŞMEYE BAŞLADI

2016 yılında kalbine giden damarlardan birisinin tıkanmış olduğunu fark eden doktorlar Güner Akın'a yaptığı bir takım tetkiklerin ardından kan sulandırıcı ve damar genişletici ilaçlar verdi. Bakıcı Güllü P., ise hem yaşlı kadına bakmakla hem de ilaçlarını düzenli olarak vermekle sorumluydu. Aradan geçen bir süre sonra Güner Özakın'ın bacaklarında şişlikler meydana geldi. Evde tedavi edilen yaşlı kadına doktoru ilaçlarını artırmasını tavsiye etti.

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Ünlü ailede şüpheli ölüm! Bakıcı ihmali iddiası

EVDE HAYATINI KAYBETTİ

Güner Özakın'ın oğlu Selim Mert Özakın tarafından ilaç takibi yapılan anne bir süre sonra iyileşmeye başladı. Daha sonra bakıcı Güllü P., yaşlı kadına baktığı sırada Güner Özakın hayatını kaybetti. Yaşlı kadının ölümünden bir süre sonra Güllü P., ile görüşen Selim Mert Özakın annesinin ilaçlarının düzenli olarak verilmediğini öğrendi.

Ünlü ailede şüpheli ölüm! Bakıcı ihmali iddiası

BAKICININ İHMALİ ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Bakıcının yanlışlıkla ağzından kaçırdığı ihmal sonrası Selim Mert Özakın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek Güllü P., hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Özakın şikâyet dilekçesinde annesinin bakıcının sorumsuzluğu yüzünden ilaçlarını vermediği için hayatını kaybettiği ve öldürme suçunu işlediği belirtildi. Şikâyet sonrası bakıcı hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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