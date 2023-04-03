Giriş Tarihi: 03.04.2023 08:57
Güncelleme Tarihi: 03.04.2023
08:59
Ünlü ailede şüpheli ölüm! Bakıcı ihmali iddiası
Alzheimer hastası 50 yıllık eşi Nebile Vardal'ı acı çekmemesi için 18 Ekim 2005 günü öldürdükten sonra intihar eden Profilo Holding eski Genel Koordinatörü İhsan Vardal'ın bu kez baldızı Güner Özakın şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Ailesi tarafından savcılığa yapılan şüpheli ölüm ihbarında evde bakıcı olarak çalışan kişinin ihmalinden dolayı annelerini kaybettiğini belirten aile bakıcının cezalandırılmasını talep etti.