Ünlü ailede şüpheli ölüm! Bakıcı ihmali iddiası

EVDE BACAKLARI ŞİŞMEYE BAŞLADI

2016 yılında kalbine giden damarlardan birisinin tıkanmış olduğunu fark eden doktorlar Güner Akın'a yaptığı bir takım tetkiklerin ardından kan sulandırıcı ve damar genişletici ilaçlar verdi. Bakıcı Güllü P., ise hem yaşlı kadına bakmakla hem de ilaçlarını düzenli olarak vermekle sorumluydu. Aradan geçen bir süre sonra Güner Özakın'ın bacaklarında şişlikler meydana geldi. Evde tedavi edilen yaşlı kadına doktoru ilaçlarını artırmasını tavsiye etti.