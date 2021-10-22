Ünlü doktor Canan Karatay’ı dolandırmışlardı! Bu sefer 9 bin 300 gram altın tokatladılar...

Muğla Marmaris'te iki şüpheli kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtıp 'adınız soruşturmaya karıştı' diyerek 82 yaşındaki İ.C.'nin 9 bin 300 gram altını elden alarak dolandırdı. 82 yaşındaki İ. C. 9 bin 300 gram altını Armutalan Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde elden verdi, daha sonra dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu. Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce şüpheli şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaya başlandı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin H.D. ve A.Ç. isimli şahıslar olduğu ve Adana ilinde ikamet ettikleri tespit edilmesi üzerine Adana ilinde yapılan operasyon neticesinde şüpheli H.D. ve A.Ç. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. SUÇÜSTÜ YAKALANDI Suç çetesine yönelik çalışma esnasında18 Ekim 2021 günü Marmaris'te müşteki F.K.K. isimli şahsı yaklaşık 300 bin TL değerinde ziynet eşyasını aynı yöntemle dolandırmak için gelen M.K. ve İ.A. isimli şahıslar suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli gerekli işlemlerin ardından Marmaris Adliyesine sevk edildi. Ayrıca soruşturma çok yönlü devam etmekte olup olayın diğer şüphelilerine yönelik çalışmalar devam etti. CANAN KARATAY'I DOLANDIRMIŞLARDI Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü vatandaşları telefonla arayıp kendisini polis, komiser ve savcı olarak tanıtıp PKK tehdidiyle dolandıran bir çeteyi takibe başladı. Adana polisi çetenin İstanbul'da vatandaşları dolandırmak için hazırlık yaptığını ve ünlü kişileri de dolandıracağı ihbarını aldı. Dolandırıcılar bu arada, İstanbul'da geliştirdiği 'Karatay Diyeti' ile tanınan Diyetisyen Prof. Dr. Canan Karatay'ı aradı. Telefonda kendilerini komiser ve savcı olarak tanıtan iki kişi, Karatay'a kimlik bilgilerinin kopyalanarak hesabından PKK'ya para aktarıldığını söyledi. Karatay PKK ile bağlantısı olmadığını söylemesi üzerine kendisini savcı olarak tanıtan zanlı, 'Bu gizli bir operasyon sizin PKK ile işiniz olmaz ama birileri kimlik bilgilerinizi kullanarak hesabınızdan PKK'ya para aktarıyor. Hesabınızdaki paraları söyleyeceğimiz adrese getirin devlet güvencesinde olsun. Operasyon bittiğinde biz size paranızı geri iade edeceğiz. Paranız savcılara ve polislere emanet' dedi. Bunun üzerine korkan Karatay, 50 bin dolar ve 10 bin lira parasını çantaya koyup zanlıların vermiş olduğu adres olan Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı kenarına götürerek koydu. Karatay parayı stadın kenarına koyduktan sonra olay yerinden zanlıların isteği üzerine uzaklaştı. Şahıslar parayı aldıktan sonra otomobile binip uzaklaşmak isterken, bu sırada Adana polisi, Karatay'ın dolandırıldığını İstanbul polisine bildirdi. Polis stat etrafında önlem aldığı için 2 zanlı otomobilin içindeyken kaçamadan yakalandı. Zanlıların İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ediyor. Şahıslar parayı aldıktan sonra otomobile binip uzaklaşmak isterken, bu sırada Adana polisi, Karatay'ın dolandırıldığını İstanbul polisine bildirdi. Polis stat etrafında önlem aldığı için 2 zanlı otomobilin içindeyken kaçamadan yakalandı. Zanlıların İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ediyor.