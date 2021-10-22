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Haberler Yaşam Ünlü doktor Canan Karatay'ı dolandırmışlardı! Bu sefer 9 bin 300 gram altın tokatladılar...
Giriş Tarihi: 22.10.2021 11:52 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 11:57

Ünlü doktor Canan Karatay'ı dolandırmışlardı! Bu sefer 9 bin 300 gram altın tokatladılar...

Prof. Dr. Canan Karatay'ı dolandıranlar şimdi de Marmaris'te bir vatandaşın 9 bin 300 gram altınını alarak dolandırdı. Yapılan çalışmalar sonucunda aralarında Karatay'ı dolandıran M.K.'nın aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

MİKAİL ZEYBEK
HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Ünlü doktor Canan Karatay’ı dolandırmışlardı! Bu sefer 9 bin 300 gram altın tokatladılar...

Muğla Marmaris'te iki şüpheli kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtıp 'adınız soruşturmaya karıştı' diyerek 82 yaşındaki İ.C.'nin 9 bin 300 gram altını elden alarak dolandırdı.

Ünlü doktor Canan Karatay’ı dolandırmışlardı! Bu sefer 9 bin 300 gram altın tokatladılar...

82 yaşındaki İ. C. 9 bin 300 gram altını Armutalan Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde elden verdi, daha sonra dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu.

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Ünlü doktor Canan Karatay’ı dolandırmışlardı! Bu sefer 9 bin 300 gram altın tokatladılar...

Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce şüpheli şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaya başlandı.

Ünlü doktor Canan Karatay’ı dolandırmışlardı! Bu sefer 9 bin 300 gram altın tokatladılar...

Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin H.D. ve A.Ç. isimli şahıslar olduğu ve Adana ilinde ikamet ettikleri tespit edilmesi üzerine Adana ilinde yapılan operasyon neticesinde şüpheli H.D. ve A.Ç. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Ünlü doktor Canan Karatay’ı dolandırmışlardı! Bu sefer 9 bin 300 gram altın tokatladılar...

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Suç çetesine yönelik çalışma esnasında18 Ekim 2021 günü Marmaris'te müşteki F.K.K. isimli şahsı yaklaşık 300 bin TL değerinde ziynet eşyasını aynı yöntemle dolandırmak için gelen M.K. ve İ.A. isimli şahıslar suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

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