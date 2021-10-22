Ünlü doktor Canan Karatay’ı dolandırmışlardı! Bu sefer 9 bin 300 gram altın tokatladılar...

Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin H.D. ve A.Ç. isimli şahıslar olduğu ve Adana ilinde ikamet ettikleri tespit edilmesi üzerine Adana ilinde yapılan operasyon neticesinde şüpheli H.D. ve A.Ç. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.