Haberler
Yaşam
Ünlü estetik cerrahı De Silva açıkladı! Dünyanın en güzel yüzü o kadında: "Altın orana sahip..."
Giriş Tarihi: 19.03.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
11:59
Ünlü estetik cerrahı De Silva açıkladı! Dünyanın en güzel yüzü o kadında: "Altın orana sahip..."
Dünyanın en ünlü estetik cerrahlarından biri olan Dr. Julian De Silva, matematiksel hesaplamalar ile dünyanın en güzel 10 kadınını listeledi. Sıklıkla söz edilen "altın oran" adlı hesaplamaya göre yaptığı bu listede ilk sıra büyük dikkat çekti. İşte detaylar...