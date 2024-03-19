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Haberler Yaşam Ünlü estetik cerrahı De Silva açıkladı! Dünyanın en güzel yüzü o kadında: "Altın orana sahip..."
Giriş Tarihi: 19.03.2024 11:16 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 11:59

Ünlü estetik cerrahı De Silva açıkladı! Dünyanın en güzel yüzü o kadında: "Altın orana sahip..."

Dünyanın en ünlü estetik cerrahlarından biri olan Dr. Julian De Silva, matematiksel hesaplamalar ile dünyanın en güzel 10 kadınını listeledi. Sıklıkla söz edilen "altın oran" adlı hesaplamaya göre yaptığı bu listede ilk sıra büyük dikkat çekti. İşte detaylar...

Ünlü estetik cerrahı De Silva açıkladı! Dünyanın en güzel yüzü o kadında: Altın orana sahip...

10 - CARA DELEVİNGNE
Genel sonuç: 89.99
Dudakları ve kaşları en yüksek puanı alan Cara, listenin 10. sırasında yer alıyor..

Ünlü estetik cerrahı De Silva açıkladı! Dünyanın en güzel yüzü o kadında: Altın orana sahip...

9 * KATY PERRY
Genel sonuç: 90.08
Katy Perry burnunun konumu ile altın oran hesaplamasında yüksek bir puan alarak 9. sıraya yerleşti.

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Ünlü estetik cerrahı De Silva açıkladı! Dünyanın en güzel yüzü o kadında: Altın orana sahip...

8 - NATALİEPORTMAN
Genel sonuç: 90.51
Natalie'nin kaş bölgesi notunu düşürse de, bu listede 8. sırada yer alarak dünyanın en güzel yüzlerinden birine sahip.

Ünlü estetik cerrahı De Silva açıkladı! Dünyanın en güzel yüzü o kadında: Altın orana sahip...

7- SCARLETT JOHANSSON
Genel sonuç: 90.91
Dünyanın en güzel yüzlerinden biri olarak kabul Johansson'ın yüzü, ince kaşları medeniyle puan kırılmasına sebep oldu. Fakat 7. sırada yerini aldı.

Ünlü estetik cerrahı De Silva açıkladı! Dünyanın en güzel yüzü o kadında: Altın orana sahip...

6 - KATE MOSS
Genel sonuç: 91.05
Dünyanın en güzel modellerinden biri olarak bilinen Kate Moss alnında ve kaşlarındaki yapı sayesinde yüksek puan aldı.

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