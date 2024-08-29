Giriş Tarihi: 29.08.2024 08:34
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
08:36
Ünlü iş kadınlarının erkek kavgasındaki mesajlara inanamayacaksınız: Kocanı aldım varoş ahahahah!
"Kocanı aldım" diyerek eşinin eski eşi Ayça Kerimoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Burcu Tandoğan Aner'in davasında taraflar son sözlerini söyledi. Aner, "Evlendikten sonra huzur bozdu" derken, Kerimoğlu ise, "Düşünsene biri kocanı alıyor, üstüne evleniyor, gıkın çıkmıyor ahahahah" diye mesajlara maruz kaldığını belirtti. İki iş kadının karşı karşıya geldiği davada mahkemenin karar vermesi bekleniyor. İşte detaylar...