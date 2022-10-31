Ünlü işadamı sevgilisinin ihanetini kapıcıdan öğrendi: Duydukları karşısında şoke oldu!

Bununla da kalmayan işadamı kıyafet alışverişi sonrası kişisel bakımı içinde genç kadına bir miktar para verdi. Sevgilisi bir süre sonra kira borcunun ödeyemediğini ve bir mağazaya yüklü miktarda borçlandığını söyledi. Sevgilisinin tüm borçlarını kapatan iş adamı, aylarca sevgilisinin ve ailesinin tüm masraflarını karşıladı.