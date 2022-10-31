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Ünlü işadamı sevgilisinin ihanetini kapıcıdan öğrendi: Duydukları karşısında şoke oldu!
Giriş Tarihi: 31.10.2022 09:54
Güncelleme Tarihi: 31.10.2022
09:54
Ünlü işadamı sevgilisinin ihanetini kapıcıdan öğrendi: Duydukları karşısında şoke oldu!
Nicolas Cage, Jean-Claude Van Damme, Al Pacino ve Charlize Theron gibi dünyaca ünlü birçok isimle yakın arkadaş olan ünlü iş adamı Aslan Özer evlilik vaadiyle dolandırıldı. İddiaya göre Özer, evlenmek üzere olduğu sevgilisi Dilara S. ve ailesinin tüm borçlarını kapatıp, sevgilisinin lüks içinde yaşamasını sağladı. Aylarca sevgilisinin ve ailesinin tüm masraflarını karşılayan Aslan Özer, sevgililer gününde sevgilisinin birden fazla adamla evlenmek üzere olduğunu öğrendi. İş adamı yaşadığı hayal kırıklığı sonrası kendisini evlilik vaadiyle dolandıran genç kadından şikâyetçi oldu.