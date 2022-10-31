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Haberler Yaşam Ünlü işadamı sevgilisinin ihanetini kapıcıdan öğrendi: Duydukları karşısında şoke oldu!
Giriş Tarihi: 31.10.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 09:54

Ünlü işadamı sevgilisinin ihanetini kapıcıdan öğrendi: Duydukları karşısında şoke oldu!

Nicolas Cage, Jean-Claude Van Damme, Al Pacino ve Charlize Theron gibi dünyaca ünlü birçok isimle yakın arkadaş olan ünlü iş adamı Aslan Özer evlilik vaadiyle dolandırıldı. İddiaya göre Özer, evlenmek üzere olduğu sevgilisi Dilara S. ve ailesinin tüm borçlarını kapatıp, sevgilisinin lüks içinde yaşamasını sağladı. Aylarca sevgilisinin ve ailesinin tüm masraflarını karşılayan Aslan Özer, sevgililer gününde sevgilisinin birden fazla adamla evlenmek üzere olduğunu öğrendi. İş adamı yaşadığı hayal kırıklığı sonrası kendisini evlilik vaadiyle dolandıran genç kadından şikâyetçi oldu.

DİLEK YAMAN DEMİR
Ünlü işadamı sevgilisinin ihanetini kapıcıdan öğrendi: Duydukları karşısında şoke oldu!

Ünlü işadamı Aslan Özer, geçtiğimiz yıl arkadaşı vasıtasıyla Dilara S. isimli bir genç kadınla tanıştı. İkili arasında iletişim devam ederken genç kadın iş adamından hoşlandığını ve birlikte olmak istediğini söyledi. Bu durumu arkadaşıyla paylaşan Aslan, arkadaşından 'Bence çok güvenme' yanıtını alınca genç kadından uzak durmaya başladı.

Ünlü işadamı sevgilisinin ihanetini kapıcıdan öğrendi: Duydukları karşısında şoke oldu!

Ünlü işadamı Aslan Özer, geçtiğimiz yıl arkadaşı vasıtasıyla Dilara S. isimli bir genç kadınla tanıştı. İkili arasında iletişim devam ederken genç kadın iş adamından hoşlandığını ve birlikte olmak istediğini söyledi. Bu durumu arkadaşıyla paylaşan Aslan, arkadaşından 'Bence çok güvenme' yanıtını alınca genç kadından uzak durmaya başladı.

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Ünlü işadamı sevgilisinin ihanetini kapıcıdan öğrendi: Duydukları karşısında şoke oldu!

LÜKS YAŞAM, HARCAMALAR
İkili bir süre lüks mekanlara giderek lüks harcamalar ve kaliteli bir yaşam sürmeye başladı. İddiaya göre genç kadın bir süre sonra ünlü bir televizyon kanalında çalışacağını ve giyecek kıyafeti olmadığını söyleyerek Aslan'dan yardım istedi. İşadamı sevgilisinin teklifine kırmayarak genç kadını alışverişe götürdü.

Ünlü işadamı sevgilisinin ihanetini kapıcıdan öğrendi: Duydukları karşısında şoke oldu!

Bununla da kalmayan işadamı kıyafet alışverişi sonrası kişisel bakımı içinde genç kadına bir miktar para verdi. Sevgilisi bir süre sonra kira borcunun ödeyemediğini ve bir mağazaya yüklü miktarda borçlandığını söyledi. Sevgilisinin tüm borçlarını kapatan iş adamı, aylarca sevgilisinin ve ailesinin tüm masraflarını karşıladı.

Ünlü işadamı sevgilisinin ihanetini kapıcıdan öğrendi: Duydukları karşısında şoke oldu!

EVLENMEYE KARAR VERİNCE
Aslan Özer, aşık olduğu kadınla evlenmeye karar verdi. Genç kadını defalarca yurtdışı tatiline götürerek yüklü harcamalar yapmaya devam eden iş adamı, sevgilisinin yüklü miktardaki masraflarını da ödemeye devam etti.

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