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Haberler Yaşam Ünlü isimleri dolandıran bankacı Seçil Erzan'dan bomba itiraflar: Fatih Terim'in adını da verdi!
Giriş Tarihi: 20.11.2023 16:59 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 16:59

Ünlü isimleri dolandıran bankacı Seçil Erzan'dan bomba itiraflar: Fatih Terim'in adını da verdi!

Aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera'nın olduğu futbol dünyasının ünlü isimlerini 'özel kapalı fon' vurgunuyla milyonları kaldıran Seçil Erzan'ın yargılaması başladı. 216 yıla kadar hapsi istenen Erzan, hakim karşısına çıktı. Savunmasını gerçekleştiren Erzan, "Bu insanların faiz adı altından aza değil fazlasına tamah etmeleri beni bu noktaya getirdi. Ben çok korkak bir insanım. 45 milyon dolar değil 1 milyon dolar alıp götüremem. Herkes benim etimden kemiğimden faydalanmış. Ben şu an canımla kaldım" şeklinde kendisini savundu. Hakim karşısında 2020 yılında Fatih Terim'in kendisine 300 bin dolar vererek değerlendirmesini istediğini itiraf eden Erzan, "Kazandırırken Seçil'dim, kazandıramayınca dolandırıcı oldum" diyerek savunmasına son verdi.

Deniz YUSUFOĞLU
Ünlü isimleri dolandıran bankacı Seçil Erzan’dan bomba itiraflar: Fatih Terim’in adını da verdi!

Özel bir bankanın şube müdürü olan Seçil Erzan, "özel kapalı fon" sistemiyle aralarında eski futbolcular Emre Belözoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan ve Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera'nın da olduğu ünlü isimleri ve yakın 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla hakkında iddianame düzenlendi.

Ünlü isimleri dolandıran bankacı Seçil Erzan’dan bomba itiraflar: Fatih Terim’in adını da verdi!

216 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
18 müştekinin yer aldığı iddianamede Seçil Erzan'ın "Özel belgede sahtecilik" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından dava açtı. Bankacı Seçil Erzan'ın 66 yıldan 216 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer 6 şüphelinin ise 3 yıldan 65 yıla kadar değişen oranlarda hapisleri istendi.

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Ünlü isimleri dolandıran bankacı Seçil Erzan’dan bomba itiraflar: Fatih Terim’in adını da verdi!

YARGILAMASI BAŞLADI
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Seçil Erzan, Ali Yörük, Nazlı Can, Atilla Yörük, tutuksuz sanıklar Asiye Öztürk, Kerem Can duruşmada hazır edildi. Sanık Hüseyin Eligül Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müştekiler Volkan Bahçekapılı, Emre Çolak, Emrah Çolak, Burhan Taşpolat, Evrim Pınar Güzel ve bazı müştekiler katıldı. Duruşmaya çok sayıda avukat katıldı.

Ünlü isimleri dolandıran bankacı Seçil Erzan’dan bomba itiraflar: Fatih Terim’in adını da verdi!

BANKA ŞUBE MÜDÜR SEÇİL ERZAN HAKİM KARŞISINDA
Savunması alınmak üzere hakim karşına çıkan Seçil Erzan, kimlik tespiti esnasında Jeoloji Mühendisi olduğunu belirtti. Seçil Erzan, kişisel hayatında her şey halledebilir edasıyla kimseye hayır diyemediğini ve bu sebeple işlerin bu noktaya geldiğini söyleyerek savunmasına başladı. Erzan, "Her şey gereksiz 'ben yaparım' özgüveniyle başladı.. Benim görmezden geldiğim, küçük sandığım şeyler meğer çok önemliymiş. Banka şube müdürü olmak Seçil olmaktan daha zormuş. Bana dokunmaz sandığım insanlar herkes gram gram zehirlerinin bana salmışlar" dedi.

Ünlü isimleri dolandıran bankacı Seçil Erzan’dan bomba itiraflar: Fatih Terim’in adını da verdi!

"ŞUBAT AYINA KADAR KORLARIN ÜSTÜNDE YÜRÜDÜM"
Erzan, "Bankanın genel müdürü Hakan Ateş şube müdürü olarak çalıştığım zamanlarda bize, 'Benim şube müdürlerim kaptanlarımdır. Çıplak ayakla kor üstünde yürür' derdi. Ben Şubat ayına kadar korların üstünde yürüdüm. Ben batmak üzere olan bir geminin kaptanıydım. Dolandırıcı olsaydım eğer gemi batarken ben kurtulurdum. Suça konu bakiyenin bende olmadığı kendime bir mal varlığı edilmediğim, saklamadığımı herkes biliyor. 45 milyon dolar olmadığı tek gerçek. Bu bakiye, birinin evlerinde, arabalarında, aldıkları ikinci evlerinde, yurt dışı seyahatlerinde ve ceplerinde olduklarını biliyorlar. Benden şikayetçi olan adı geçen herkesle ortak paydamız para kazanmaktı" dedi.

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