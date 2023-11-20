Ünlü isimleri dolandıran bankacı Seçil Erzan’dan bomba itiraflar: Fatih Terim’in adını da verdi!

"ŞUBAT AYINA KADAR KORLARIN ÜSTÜNDE YÜRÜDÜM"

Erzan, "Bankanın genel müdürü Hakan Ateş şube müdürü olarak çalıştığım zamanlarda bize, 'Benim şube müdürlerim kaptanlarımdır. Çıplak ayakla kor üstünde yürür' derdi. Ben Şubat ayına kadar korların üstünde yürüdüm. Ben batmak üzere olan bir geminin kaptanıydım. Dolandırıcı olsaydım eğer gemi batarken ben kurtulurdum. Suça konu bakiyenin bende olmadığı kendime bir mal varlığı edilmediğim, saklamadığımı herkes biliyor. 45 milyon dolar olmadığı tek gerçek. Bu bakiye, birinin evlerinde, arabalarında, aldıkları ikinci evlerinde, yurt dışı seyahatlerinde ve ceplerinde olduklarını biliyorlar. Benden şikayetçi olan adı geçen herkesle ortak paydamız para kazanmaktı" dedi.