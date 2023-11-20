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Ünlü isimleri dolandıran bankacı Seçil Erzan'dan bomba itiraflar: Fatih Terim'in adını da verdi!
Giriş Tarihi: 20.11.2023 16:59
Güncelleme Tarihi: 20.11.2023
16:59
Ünlü isimleri dolandıran bankacı Seçil Erzan'dan bomba itiraflar: Fatih Terim'in adını da verdi!
Aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera'nın olduğu futbol dünyasının ünlü isimlerini 'özel kapalı fon' vurgunuyla milyonları kaldıran Seçil Erzan'ın yargılaması başladı. 216 yıla kadar hapsi istenen Erzan, hakim karşısına çıktı. Savunmasını gerçekleştiren Erzan, "Bu insanların faiz adı altından aza değil fazlasına tamah etmeleri beni bu noktaya getirdi. Ben çok korkak bir insanım. 45 milyon dolar değil 1 milyon dolar alıp götüremem. Herkes benim etimden kemiğimden faydalanmış. Ben şu an canımla kaldım" şeklinde kendisini savundu. Hakim karşısında 2020 yılında Fatih Terim'in kendisine 300 bin dolar vererek değerlendirmesini istediğini itiraf eden Erzan, "Kazandırırken Seçil'dim, kazandıramayınca dolandırıcı oldum" diyerek savunmasına son verdi.