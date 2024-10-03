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Giriş Tarihi: 03.10.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 11:26

Ünlü oyuncu Kıvanç Kılınç o yorumu affetmedi: Köpek Kuki!

Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kıvanç Kılınç'ı, sosyal medyada gördüğü bir paylaşım fena kızdırdı. Rol aldığı bir dizide 'İlkkan' karakterini canlandıran ünlü oyuncu fotoğrafının altına "köpek kuki" şeklinde yorum yazan takipçisiyle yargı önünde hesaplaşmak için kolları sıvadı. Kılınç, savcılığa başvurarak takipçisinden şikayetçi oldu. Savcılık, ünlü oyuncunun şikayeti sonrası konuyla ilgili soruşturma başlattı.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Ünlü oyuncu Kıvanç Kılınç o yorumu affetmedi: Köpek Kuki!

Gündemden düşmeyen "Gibi" dizisinin sevilen oyuncularından Kıvanç Kılınç, sosyal medyada bir takipçisini kafaya taktı. Ünlü oyuncu fotoğrafının altına yazdığı yorumla radarına aldığı takipçisini savcılığa şikayet etti.

Ünlü oyuncu Kıvanç Kılınç o yorumu affetmedi: Köpek Kuki!

"KÖPEK KUKİ" YORUMU ÖFKELENDİRDİ
İddiaya göre ünlü oyuncu, fotoğrafının altında gördüğü "Köpek kuki ne diyorsun" paylaşımını görünce beyninden vurulmuşa döndü.

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Ünlü oyuncu Kıvanç Kılınç o yorumu affetmedi: Köpek Kuki!

Sinirini savcılığa taşıyan ünlü oyuncu takipçisi hakkında suç duyurusunda bulundu. "Hakaret" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Ünlü oyuncu Kıvanç Kılınç o yorumu affetmedi: Köpek Kuki!

"YORUMUN SAHİBİ BULUNSUN VE CEZALANDIRILSIN"

Şikayet dilekçesinde sosyal medyada kendisine hakaret edildiğini vurgulayan ünlü oyuncu Kıvanç Kılınç, söz konusu yorumun kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu, yorumun ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini ve onur, şeref, haysiyetinin zedelendiğini söyleyerek yorumun sahibinin bulunmasını ve "hakaret suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Ünlü oyuncu Kıvanç Kılınç o yorumu affetmedi: Köpek Kuki!

Ünlü oyuncunun şikayeti sonucu konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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