Giriş Tarihi: 03.10.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024
11:26
Ünlü oyuncu Kıvanç Kılınç o yorumu affetmedi: Köpek Kuki!
Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kıvanç Kılınç'ı, sosyal medyada gördüğü bir paylaşım fena kızdırdı. Rol aldığı bir dizide 'İlkkan' karakterini canlandıran ünlü oyuncu fotoğrafının altına "köpek kuki" şeklinde yorum yazan takipçisiyle yargı önünde hesaplaşmak için kolları sıvadı. Kılınç, savcılığa başvurarak takipçisinden şikayetçi oldu. Savcılık, ünlü oyuncunun şikayeti sonrası konuyla ilgili soruşturma başlattı.