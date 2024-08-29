Ünlü rapçi Erdem Atalay Almanya’da tutuklandı! Dağa kaldırıp 2 gün işkence etmişler

Hayat lakaplı gurbetçi rapçi Erdem Atalay iddiaya göre uzun süredir Berlin'de yaşayan Türk kökenli rapçı arkadaşı Deniz Muhammet Y. ile parasal konularda sorun yaşıyordu. Atalay'ın Deniz Muhammet Y.'ye borcu vardı. Sürekli alacağını isteyen rapçi ile tartışan Atalay iddiaya göre haince bir plan hazırladı.

Atalay, Polonyalı bir eskortla 40 euro karşılığında Deniz Muhammet Y. ile tanışması ve kendisini hayranı gibi tanıtması konusunda anlaştı.