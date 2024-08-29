Giriş Tarihi: 29.08.2024 16:52
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
17:09
Ünlü rapçi Erdem Atalay Almanya’da tutuklandı! Dağa kaldırıp 2 gün işkence etmişler
Kendi özgün tarzını arabesk kültürü ile birleştirerek son dönemde müzik dünyasında adından sıkça söz ettiren ünlü rapçi Erdem Atalay, Türk kökenli başka bir rapçiyi dört arkadaşıyla birlikte dağa kaçırıp şantaj yaptığı gerekçesiyle Almanya'da tutuklandı. Atalay'ın hain planını devreye sokmak için eskort bir kadınla 40 euro karşılığında anlaşıp rapçi Deniz Muhammet Y.'yi yaşadığı şehre çağırttığı, daha sonra ise dağa kaçırtıp iki gün boyunca işkence ettirdiği ortaya çıktı.