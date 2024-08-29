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Giriş Tarihi: 29.08.2024 16:52 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 17:09

Ünlü rapçi Erdem Atalay Almanya’da tutuklandı! Dağa kaldırıp 2 gün işkence etmişler

Kendi özgün tarzını arabesk kültürü ile birleştirerek son dönemde müzik dünyasında adından sıkça söz ettiren ünlü rapçi Erdem Atalay, Türk kökenli başka bir rapçiyi dört arkadaşıyla birlikte dağa kaçırıp şantaj yaptığı gerekçesiyle Almanya'da tutuklandı. Atalay'ın hain planını devreye sokmak için eskort bir kadınla 40 euro karşılığında anlaşıp rapçi Deniz Muhammet Y.'yi yaşadığı şehre çağırttığı, daha sonra ise dağa kaçırtıp iki gün boyunca işkence ettirdiği ortaya çıktı.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Ünlü rapçi Erdem Atalay Almanya’da tutuklandı! Dağa kaldırıp 2 gün işkence etmişler

Hayat lakaplı gurbetçi rapçi Erdem Atalay iddiaya göre uzun süredir Berlin'de yaşayan Türk kökenli rapçı arkadaşı Deniz Muhammet Y. ile parasal konularda sorun yaşıyordu. Atalay'ın Deniz Muhammet Y.'ye borcu vardı. Sürekli alacağını isteyen rapçi ile tartışan Atalay iddiaya göre haince bir plan hazırladı.

Atalay, Polonyalı bir eskortla 40 euro karşılığında Deniz Muhammet Y. ile tanışması ve kendisini hayranı gibi tanıtması konusunda anlaştı.

Ünlü rapçi Erdem Atalay Almanya’da tutuklandı! Dağa kaldırıp 2 gün işkence etmişler

Polonyalı eskort kız bir hafta boyunca rapçi ile sosyal medya hesaplarından flörtleşti. Polonyalı eskort, Deniz Muhammet Y. ile canlı video açarak görüntüleri kayda aldı ve daha sonra rapçiyi yaşadığı Kiel'e davet etti. Araba kiraladı Herford'da yaşayan rapçi Deniz Muhammet Y. olacaklardan habersiz Polonyalı eskort ile tanışmak için lüks bir araç kiralayarak 328 kilometre yol giderek Kiel'e ulaştı.

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Ünlü rapçi Erdem Atalay Almanya’da tutuklandı! Dağa kaldırıp 2 gün işkence etmişler

KAFASINA SİLAH DAYADILAR
Aracını park eden talihsiz rapçi genç kızı beklemeye başladı. Bu sırada otomobile yaklaşan 4 kişi, kafasına silah dayadıkları Deniz Muhammet Y. 'nin otomobiline binerek Seewiesenredder Caddesi'ne doğru sürmesini istediler.

Ormanlık bir alana götürdükleri Deniz Muhammet Y.'yi araçtan indiren 4 kişi, rapçi genci dövmeye başladı. Deniz Muhammet Y.'nin cep telefonuna el koyan ve onu videoya çekmeye başlayan saldırganlar iki gün boyunca gurbetçi rapçiye kâbusu yaşattı. Deniz Muhammet Y. saldırganların elinde bulunan videoyu yayınlamamaları ve kendisini serbest bırakmaları konusunda 10 bin euro karşılığında anlaştı. Çaresizce 10 bin euroyu ödeyen genç serbest kaldı.

Ünlü rapçi Erdem Atalay Almanya’da tutuklandı! Dağa kaldırıp 2 gün işkence etmişler

Genç rapçinin kiraladığı otomobile binen saldırganlar kaçarak izlerini kaybettirirken, olayın şokunu atlatan Deniz Muhammet Y. polise giderek yaşadıklarını anlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, ilk olarak 26 yaşındaki Polonyalı eskort kızı gözaltına aldı. 26 yaşındaki Polonyalı kız, Erdem Atalay ile 40 euro karşılığında anlaştığını itiraf etti. Kızın verdiği bilgiler doğrultusunda özel harekat ekipleri (SEK) ve federal polis, kanıt toplamak için Berlin'deki apartmanlara baskın düzenledi. Berlin-Tempelhof'taki Kaiserin-Augusta-Strasse, Germaniastrasse, Ordensmeisterstrasse ve Malteserstrasse'de, Frankfurter Allee'deki Lichtenberg bölgesinde, Heckerdamm'daki Charlottenburg semtinde ve Landauer Strasse'de onlarca daire arandı. Aramalarda 2 adet silah, çok sayıda mermi ve ve çeşitli uyuşturucu maddeler de ele geçirilirken Atalay'a ulaşılamadı.

Ünlü rapçi Erdem Atalay Almanya’da tutuklandı! Dağa kaldırıp 2 gün işkence etmişler

TÜRKİYE'YE KAÇARKEN YAKALANDI
Atalay'ın Türkiye'ye kaçma planı yaptığını ihbarını alan federal polis, geçtiğimiz Pazar günü Erdem Atalay'ı Berlin-Brandenburg Havalimanı'na baskın düzenledi. Atalay İstanbul uçağına bindiği sırada gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Atalay tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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