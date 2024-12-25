Ünlü rapçilere tecavüz suçlaması! Kıyafetlerimi çıkarmışlardı, yüzüstü yatıyordum!

C.A. isimli genç kadın Touchdown sahne adını kullanan rap'çi Ege Taştan ve Qimp lakaplı rap'çi Osman Candan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını iddia ederek mahkemeye gitti. Anadolu Adliyesi'ne verilen şikâyet dilekçesinde; C.A. söz konusu olayın 19 Kasım'da İstanbul Ataşehir'de yaşandığını iddia etti. C.A. tehdit edildiğini ve korktuğunu bu sebeple de 10 Aralık'ta ancak şikâyetçi olabildiğini belirtti.



