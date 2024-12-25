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Ünlü rapçilere tecavüz suçlaması! Kıyafetlerimi çıkarmışlardı, yüzüstü yatıyordum!
Giriş Tarihi: 25.12.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
09:51
Ünlü rapçilere tecavüz suçlaması! Kıyafetlerimi çıkarmışlardı, yüzüstü yatıyordum!
C.A. isimli genç kadın, rapçi Ege Taştan ve Osman Candan'ın kendisine tecavüz ettiğini iddia etti. Gözünü açtığında Osman Candan'ın kendisini cinsel saldırıya maruz bıraktığını fark ettiğini belirten genç kadın, "Kıyafetlerimi çıkarmışlardı, yüzüstü yatıyordum" dedi. Mağdur kadın, cinsel saldırının şarkısını yaptıklarına söyledi. Seni İkbal Uzuner gibi öldürülmekle tehdit edildiğini de belirten genç kadın sözlerine şöyle devam etti.