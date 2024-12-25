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Haberler Yaşam Ünlü rapçilere tecavüz suçlaması! Kıyafetlerimi çıkarmışlardı, yüzüstü yatıyordum!
Giriş Tarihi: 25.12.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 09:51

Ünlü rapçilere tecavüz suçlaması! Kıyafetlerimi çıkarmışlardı, yüzüstü yatıyordum!

C.A. isimli genç kadın, rapçi Ege Taştan ve Osman Candan'ın kendisine tecavüz ettiğini iddia etti. Gözünü açtığında Osman Candan'ın kendisini cinsel saldırıya maruz bıraktığını fark ettiğini belirten genç kadın, "Kıyafetlerimi çıkarmışlardı, yüzüstü yatıyordum" dedi. Mağdur kadın, cinsel saldırının şarkısını yaptıklarına söyledi. Seni İkbal Uzuner gibi öldürülmekle tehdit edildiğini de belirten genç kadın sözlerine şöyle devam etti.

Ünlü rapçilere tecavüz suçlaması! Kıyafetlerimi çıkarmışlardı, yüzüstü yatıyordum!

C.A. isimli genç kadın Touchdown sahne adını kullanan rap'çi Ege Taştan ve Qimp lakaplı rap'çi Osman Candan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını iddia ederek mahkemeye gitti. Anadolu Adliyesi'ne verilen şikâyet dilekçesinde; C.A. söz konusu olayın 19 Kasım'da İstanbul Ataşehir'de yaşandığını iddia etti. C.A. tehdit edildiğini ve korktuğunu bu sebeple de 10 Aralık'ta ancak şikâyetçi olabildiğini belirtti.

Ünlü rapçilere tecavüz suçlaması! Kıyafetlerimi çıkarmışlardı, yüzüstü yatıyordum!

KOKTEYL İÇİNCE BİLİNCİMİ KAYBETTİM

Ege Taştan ile önceden duygusal bir ilişkileri olduğunu ifade eden C.A. 19 Kasım günü Taştan'ın evinde buluştuklarını söyledi.

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Ünlü rapçilere tecavüz suçlaması! Kıyafetlerimi çıkarmışlardı, yüzüstü yatıyordum!

"BAŞKA BİR EVE GİTTİK"

Evde Osman Candan ve tanımadığı bir erkeğin de olduğunu belirten C.A. komşuların gürültüden şikâyet ettiğini bu sebeple de başka bir eve gittiklerini anlattı.

Ünlü rapçilere tecavüz suçlaması! Kıyafetlerimi çıkarmışlardı, yüzüstü yatıyordum!

"KIYAFETLERİMİ ÇIKARMIŞLARDI, YÜZÜSTÜ YATIYORDUM"

C.A. "Ege bana kokteyl hazırlayacağını söyledi. Kokteyli içtikten bir süre sonra bilincimi kaybettim" dedi. Gözünü açtığında Osman Candan'ın kendisini cinsel saldırıya maruz bıraktığını fark ettiğini belirten C.A. "Kıyafetlerimi çıkarmışlardı, yüzüstü yatıyordum" diye konuştu. Kendine geldiği fark edilince fiziksel şiddet uyguladıklarını aktaran C.A. "Kıyafetlerimi giymek istedim, izin vermediler" dedi.

Ünlü rapçilere tecavüz suçlaması! Kıyafetlerimi çıkarmışlardı, yüzüstü yatıyordum!

"ÇOK PİŞMANIM" DEDİ

Genç kadın sözlerine şöyle devam etti: "Tamamen kendime geldiğimde şikâyetçi olacağımı söyledim. Bunun üzerine beni tehdit ettiler. Sonra Ege ile dışarı çıktık. Yasaklı madde ve alkol etkisinde olduğunu söyleyerek 'çok pişmanım' dedi.

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