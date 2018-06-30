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Ünlü tarihçi hayatını kaybetti!

Ömrünü İslam bilimler tarihine adayan Prof. Dr. , 94 yaşında hayatını kaybetti.

İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya, yaptığı açıklamada, İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Sezgin'in sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini söyledi.

Sezgin için yarın öğle namazını müteakip Süleymaniye Camisi'nde cenaze töreni düzenleneceğini ifade eden Çetinkaya, "Böyle değerli bir bilim adamın hangi yaşta olursa olsun vefatından çok üzüntü duyuyorum. Çok değerli bir bilim insanıydı. Türkiye'ye değeri biçilmeyen bir kütüphane ve müze bağışladı." diye konuştu.

Giriş Tarihi: 30.06.2018 12:16 Güncelleme Tarihi: 30.06.2018 16:06
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Ünlü tarihçi hayatını kaybetti!
Ünlü tarihçi Fuat Sezgin hayatını kaybetti!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün vefat eden Prof. Dr. 'e Allah'tan rahmet diledi.

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Ünlü tarihçi hayatını kaybetti!
Ünlü tarihçi Fuat Sezgin hayatını kaybetti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Büyük ilim insanı, İslam bilim tarihi alanında yaptığı çalışmalarla medeniyetimizin ve tarihimizin uyanışına öncülük eden Prof. Dr. hocamıza Allah'tan rahmet, milletimize, yakınlarına ve tüm ilim dünyasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Ünlü tarihçi hayatını kaybetti!
Ünlü tarihçi Fuat Sezgin hayatını kaybetti!

BAKAN ALBAYRAK'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Bakan Berat Albayrak, hayatını kaybeden dünyaca ünlü Prof. için başsağlığı mesajı yayınladı.

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Ünlü tarihçi hayatını kaybetti!
Ünlü tarihçi Fuat Sezgin hayatını kaybetti!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, hayatını kaybeden İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. için başsağlığı mesajı yayınladı. Bakan Albayrak, "İslam Bilim Tarihi'ne sayısız eser kazandıran eşsiz ilim adamı Fuat Sezgin Hocamıza Allah'tan rahmet, geride kalanlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.


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Ünlü tarihçi hayatını kaybetti!
Ünlü tarihçi Fuat Sezgin hayatını kaybetti!

Ömrünü İslam bilimler tarihine adayan Prof. Dr. 'in cenaze töreni, Fatih Camisi'nde yapılacak.

İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya, "Prof. Dr. Fuat Sezgin'in cenazesi yarın öğle namazını müteakip Fatih Camisi'nden kaldırılacak. Cenazenin, kendisinin öncülüğünde kurulan ve üstün nitelikli eserler ortaya koyan İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nin yanında defnedilmesi için gerekli işlemlere başlanmıştır." dedi.

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Ünlü tarihçi hayatını kaybetti!
Ünlü tarihçi Fuat Sezgin hayatını kaybetti!

BİTLİS'TE 1924 YILINDA DOĞDU

Bitlis'te 24 Ekim 1924'te dünyaya gelen , Erzurum'da ortaokulu ve liseyi bitirip 1943'te İstanbul'a geldi.

İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde alanında en tanınmış uzmanlardan Alman şarkiyatçı Helmut Ritter'in öğrencisi olan Sezgin, Ritter'in tavsiyesi üzerine İslam bilimlerine yöneldi.

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Ünlü tarihçi hayatını kaybetti!
Ünlü tarihçi Fuat Sezgin hayatını kaybetti!

1954'TE DOÇENT OLDU

Sezgin, 1951'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni bitirdikten sonra, Arap Dili ve Edebiyatı üzerinde doktora yaptı.

"Buhari'nin Kaynakları" konulu doktora tezini tamamlayan Sezgin, 1954'te doçent oldu. Sezgin, bu çalışmasıyla hadis kaynağı olarak İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan Buhari'nin, bilinenin aksine sözlü kaynaklara değil yazılı kaynaklara dayandığı tezini ortaya attı.

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