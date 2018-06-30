Ünlü tarihçi Fuat Sezgin hayatını kaybetti!

Ömrünü İslam bilimler tarihine adayan Prof. Dr. Fuat Sezgin, 94 yaşında hayatını kaybetti.

İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya, yaptığı açıklamada, İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Sezgin'in sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini söyledi.

Sezgin için yarın öğle namazını müteakip Süleymaniye Camisi'nde cenaze töreni düzenleneceğini ifade eden Çetinkaya, "Böyle değerli bir bilim adamın hangi yaşta olursa olsun vefatından çok üzüntü duyuyorum. Çok değerli bir bilim insanıydı. Türkiye'ye değeri biçilmeyen bir kütüphane ve müze bağışladı." diye konuştu.