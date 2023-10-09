Ünlü yönetmen ve oyuncu Kemal Başar’a büyük şok! Balkonu dağılmış halde, yerde bir cüzdan..

Ünlü tiyatro yönetmeni Kemal Başar İstanbul Sarıyer'de ikamet ettiği apartmanın giriş katında lüks bir restoran bunuyordu. 15 Ekim günü gece geç saatlerde eve gelen ünlü yönetmen, balkonundaki masa ve sandalyelerin devrilmiş olduğunu gördü.