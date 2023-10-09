Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ünlü yönetmen ve oyuncu Kemal Başar'a büyük şok! Balkonu dağılmış halde, yerde bir cüzdan..
Giriş Tarihi: 09.10.2023 16:44 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 16:48

Ünlü yönetmen ve oyuncu Kemal Başar'a büyük şok! Balkonu dağılmış halde, yerde bir cüzdan..

Ünlü yönetmen Kemal Başar eve girdiğinde, evinin balkonunun dağılmış olduğunu gördü. Balkonda tanımadığı birine ait cüzdan bulan Başar, ikamet ettiği dairenin alt katında faaliyet gösteren restoran görevlilerinden evinin balkonundan aşağı bir şahsın atladığını ve şahsın mekanın tentesine düştüğünü öğrendi. Başar, evinin balkonuna izinsiz giren şahıstan şikayetçi oldu.

Dilek YAMAN DEMİR
Ünlü yönetmen ve oyuncu Kemal Başar’a büyük şok! Balkonu dağılmış halde, yerde bir cüzdan..

Ünlü tiyatro yönetmeni Kemal Başar İstanbul Sarıyer'de ikamet ettiği apartmanın giriş katında lüks bir restoran bunuyordu. 15 Ekim günü gece geç saatlerde eve gelen ünlü yönetmen, balkonundaki masa ve sandalyelerin devrilmiş olduğunu gördü.

Ünlü yönetmen ve oyuncu Kemal Başar’a büyük şok! Balkonu dağılmış halde, yerde bir cüzdan..

Devrilen eşyaları düzeltirken, içesinde tanımadığı birine ait banka kartları olan cüzdan buldu. Evine hırsız girmiş olabileceğinden şüphelenen yönetmen Başar, apartmanın giriş katındaki restorana giderek çalışanlara durumu anlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ünlü yönetmen ve oyuncu Kemal Başar’a büyük şok! Balkonu dağılmış halde, yerde bir cüzdan..

Mekan çalışanları, aynı gece restoranın çatısı üzerine bir şahsın düştüğünü ve aşağı atlayarak kaçmaya çalıştığını, çalışanların da şahsı kovaladıklarını söylediler.

Ünlü yönetmen ve oyuncu Kemal Başar’a büyük şok! Balkonu dağılmış halde, yerde bir cüzdan..

ÜNLÜ YÖNETMEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Ertesi gün, aynı mahallede faaliyet gösteren başka bir restoranın çalışanından cüzdan sahibinin olay gecesi alkollü olup, bazı binalara tırmandığını öğrendi.

Ünlü yönetmen ve oyuncu Kemal Başar’a büyük şok! Balkonu dağılmış halde, yerde bir cüzdan..

Olayla ilgili karakola giderek şikayetçi olan Kemal Başar'ın ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kimliği tespit edilen Ahmet Y.'nin olayla ilgili ifadesi alındı.

SON DAKİKA