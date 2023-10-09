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Ünlü yönetmen ve oyuncu Kemal Başar'a büyük şok! Balkonu dağılmış halde, yerde bir cüzdan..
Giriş Tarihi: 09.10.2023 16:44
Güncelleme Tarihi: 09.10.2023
16:48
Ünlü yönetmen ve oyuncu Kemal Başar'a büyük şok! Balkonu dağılmış halde, yerde bir cüzdan..
Ünlü yönetmen Kemal Başar eve girdiğinde, evinin balkonunun dağılmış olduğunu gördü. Balkonda tanımadığı birine ait cüzdan bulan Başar, ikamet ettiği dairenin alt katında faaliyet gösteren restoran görevlilerinden evinin balkonundan aşağı bir şahsın atladığını ve şahsın mekanın tentesine düştüğünü öğrendi. Başar, evinin balkonuna izinsiz giren şahıstan şikayetçi oldu.