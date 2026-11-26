"İŞTEN EVE, EVDEN İŞE GİDERİM"

Uyuşturucu kullanılan ortamlarda bulunmadığını söyleyen Özberk, "Genelde yoğun olarak dizi çekimleri olur. Onun için işten eve evden işe olarak çalışırım. Bu nedenle geceleri genelde dışarı çıkmam. Dolayısıyla uyuşturucu içilen ortamlarda da bulunmadım, bulunmamda. Ben uyuşturucu madde veya yeşil reçeteli herhangi bir madde kullanmam. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." şeklinde ifade verdi.

"TELEFONUMDA SENARYOLAR VAR"

Cep telefonunun iadesini isteyen Özberk, ifadesinin devamında, "Ayrıca cep telefonumun şifresini verdiğim için bir an önce incelenerek tarafıma iade edilmesini istiyorum. Cep telefonumda işimle ilgili senaryolar mevcuttur. Bu nedenle mümkünse özel bilirkişiye incelemesi yapılarak tarafıma teslim edilmesini talep ediyorum." dedi.