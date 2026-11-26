Giriş Tarihi: 26.11.2026 20:30
Güncelleme Tarihi: 26.11.2026 20:39
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: 3 isme tutuklama talebi
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturuc soruşturması kapsamında, Saghar Shojaeı, iş insanı Muammer Kapucuoğlu ve sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Yönetmen Cem Karcı ve iş insanı İzzet Özilhan'ın arasında olduğu 10 şüpheli için ise adli kontrol talep edildi. İş İnsanı Seher Grothe Sevdişan savcılıktan serbest bırakıldı. 1 kişinin de gözaltı süresi uzatıldı.