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Uşak’ta 89 yaşındaki adam iki komşusunu av tüfeğiyle öldürdü: Katliamın sebebi büyü çıktı!
Giriş Tarihi: 12.03.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
10:42
Uşak’ta 89 yaşındaki adam iki komşusunu av tüfeğiyle öldürdü: Katliamın sebebi büyü çıktı!
Uşak'ta 89 yaşındaki Mehmet I, park halindeki otomobile eşya koyan komşuları Mustafa Y. (56) ve yanındaki Sait G'yi (71) av tüfeğiyle katletti. Görgü tanıkları, aileler arasında husumet olmadığına dikkat çekti. İfade sırasında fenalaşan Mehmet I ise cinayetin sebebini itiraf etti: Büyü!