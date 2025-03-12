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Haberler Yaşam Uşak’ta 89 yaşındaki adam iki komşusunu av tüfeğiyle öldürdü: Katliamın sebebi büyü çıktı!
Giriş Tarihi: 12.03.2025 10:42 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 10:42

Uşak’ta 89 yaşındaki adam iki komşusunu av tüfeğiyle öldürdü: Katliamın sebebi büyü çıktı!

Uşak'ta 89 yaşındaki Mehmet I, park halindeki otomobile eşya koyan komşuları Mustafa Y. (56) ve yanındaki Sait G'yi (71) av tüfeğiyle katletti. Görgü tanıkları, aileler arasında husumet olmadığına dikkat çekti. İfade sırasında fenalaşan Mehmet I ise cinayetin sebebini itiraf etti: Büyü!

AA
Uşak’ta 89 yaşındaki adam iki komşusunu av tüfeğiyle öldürdü: Katliamın sebebi büyü çıktı!

Kan donduran olay 10 Mart tarihinde Uşak'ın Yazıtepe köyünde meydana geldi. 89 yaşındaki Mehmet I. evinin önündeki park halindeki otomobile eşya koyan komşuları Mustafa Y. (56) ve yanındaki Sait G'ye (71) av tüfeğiyle ateş etti.

Uşak’ta 89 yaşındaki adam iki komşusunu av tüfeğiyle öldürdü: Katliamın sebebi büyü çıktı!

İKİ KOMŞUSUNU KATLETTİ

Mehmet I. daha sonra tüfek sesini duyup evden çıkan Mustafa Y'nin eşi Fatma Y'yi (61) silahla vurdu. İhbar üzerine köye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Uşak’ta 89 yaşındaki adam iki komşusunu av tüfeğiyle öldürdü: Katliamın sebebi büyü çıktı!

Yaralılardan Fatma Y. ve Sait G'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Y, buradaki ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Uşak’ta 89 yaşındaki adam iki komşusunu av tüfeğiyle öldürdü: Katliamın sebebi büyü çıktı!

Görgü tanıkları, komşular arasında herhangi bir husumet ya da kavganın olmadığını, Mehmet I'nın neden silahla saldırdığına bir anlam veremediklerini ifade etti.

Uşak’ta 89 yaşındaki adam iki komşusunu av tüfeğiyle öldürdü: Katliamın sebebi büyü çıktı!

İFADE VERİRKEN FENALAŞTI

Gözaltına alınan Mehmet I, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, savcılık ifadesi sırasında yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı fenalaştı. Mehmet I, ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.