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Üsküdar’daki kafeye saldırı: Kamera görüntüleri ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 25.05.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
13:13
Üsküdar’daki kafeye saldırı: Kamera görüntüleri ortaya çıktı!
İstanbul Üsküdar'da çocuklarının kavgası sonrası barış yapmak için kıraathanede bir araya gelen Kazan ve Karataş ailelerinden 40 kişinin katıldığı barış yemeği savaş alanına döndü. İki ailenin silahlı çatışmasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. 12 şüpheli gözaltına alındı. Olaya karışan ve Ataşehir ile Üsküdar çevresinde Kazan Çetesi olarak bilinen gruba yönelik daha önce çok sayıda polis operasyonu yapıldığı ortaya çıktı. Saldırı anı ise kameralara saniye saniye yansıdı…