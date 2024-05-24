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Haberler Yaşam Üsküdar’daki saldırının görüntüleri ortaya çıktı! Kazan Çetesi’ne operasyon!
Giriş Tarihi: 24.05.2024 11:51 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 12:16

Üsküdar’daki saldırının görüntüleri ortaya çıktı! Kazan Çetesi’ne operasyon!

İstanbul Üsküdar'da çocuklarının kavgası sonrası barış yapmak için kıraathanede bir araya gelen Kazan ve Karataş ailelerinden 40 kişinin katıldığı barış yemeği savaş alanına döndü. İki ailenin silahlı çatışmasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. 12 şüpheli gözaltına alındı. Olaya karışan ve Ataşehir ile Üsküdar çevresinde Kazan Çetesi olarak bilinen gruba yönelik daha önce çok sayıda polis operasyonu yapıldığı ortaya çıktı. Saldırı anı ise kameralara böyle yansıdı…

Yunus Emre KAVAK
MUSTAFA BAKIRHAN
Üsküdar’daki saldırının görüntüleri ortaya çıktı! Kazan Çetesi’ne operasyon!

22 Mayıs'ta çocukları kavga eden Karataş ve Kazan ailelerinin büyükleri, taraflar arasında husumeti sonlandırmak için Üsküdar ilçesi Ünalan Mahallesi, Ayazma Caddesi Özcan Sokak'ta bulunan bir kıraathanede bir araya geldi.

Üsküdar’daki saldırının görüntüleri ortaya çıktı! Kazan Çetesi’ne operasyon!

Yaklaşık 40 kişinin katıldığı yemekte, taraflar yeniden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahlı çatışma çıktı. Kazan grubundan Okan Güner ile Karataş grubundan Veli Hakan Karataş olay yerinde hayatını kaybetti.

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Üsküdar’daki saldırının görüntüleri ortaya çıktı! Kazan Çetesi’ne operasyon!

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kazan grubundan Tamer Kazan da hastanede öldü. Çatışma nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi ile ambulans sevk edildi.

Üsküdar’daki saldırının görüntüleri ortaya çıktı! Kazan Çetesi’ne operasyon!

12 ŞÜPHELİ SORGUYA ALINDI
Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan Kazan Ailesi'nden M.K., M.A., İ.A., F.Ö., Y.K. ve E.K. ile Karataş gurubundan M.K., Z.K., N.K., Ö.A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi tedavi altına alındı.

Üsküdar’daki saldırının görüntüleri ortaya çıktı! Kazan Çetesi’ne operasyon!

Polis ekipleri ilk yaptıkları çalışmada olayda silah kullandığı tespit edilen Fikret Özkaya ile kahvehane işletmecisi Canpaşa Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken yaralılarında hastanedeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

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