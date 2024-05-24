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Üsküdar’daki saldırının görüntüleri ortaya çıktı! Kazan Çetesi’ne operasyon!
Giriş Tarihi: 24.05.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
12:16
Üsküdar’daki saldırının görüntüleri ortaya çıktı! Kazan Çetesi’ne operasyon!
İstanbul Üsküdar'da çocuklarının kavgası sonrası barış yapmak için kıraathanede bir araya gelen Kazan ve Karataş ailelerinden 40 kişinin katıldığı barış yemeği savaş alanına döndü. İki ailenin silahlı çatışmasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. 12 şüpheli gözaltına alındı. Olaya karışan ve Ataşehir ile Üsküdar çevresinde Kazan Çetesi olarak bilinen gruba yönelik daha önce çok sayıda polis operasyonu yapıldığı ortaya çıktı. Saldırı anı ise kameralara böyle yansıdı…